Как менялись расходы Украины на армию за годы войны: с 2014 года по настоящее время (инфографика)

С 2014 по 2020 год расходы на украинское войско росли, а вот в 2021 — упали.

Сколько денег на армию потратила Украина с начала 2014 года и как менялись расходы государства на армию, – рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Об этом Коваленко сообщил в комментарии для ТСН.ua.

Как Украина меняла расходы на свою оборону

Военно-политический обозреватель рассказал, что в 2014 году сумма, которую Украина потратила на оборону, составила около 1 млрд 370 млн дол. По тогдашнему курсу валют это равняется примерно 15 млрд грн.

в 2015 году — свыше 1 млрд 910 млн дол. (по тогдашнему курсу – более 40 млрд грн);

в 2016 году – 2 млрд 110 млн долл.;

в 2017 году – 2 млрд 650 млн долл.;

в 2018 году – 3 млрд 200 млн долл.;

в 2019 году – свыше 4 млрд долл.;

в 2020 году — свыше 5 млрд 200 млн дол.

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Коваленко обратил внимание, что в 2021 году расходы на украинскую армию были снижены и составили 4 млрд. 500 млн. дол.

А уже по подсчетам 2022 года, в период полномасштабной войны, расходы Украины на войско составляли более 8 млрд. 300 млн. дол.

Как менялись расходы на ВСУ с 2014 года/Коллаж ТСН.ua

Расходы на армию в 2023 году

"Какой-то конкретной информации по расходам в 2023 году пока нет, но с учетом поддержки нас международными партнерами и разнообразными программами, ориентировочно в 2023 году общие расходы на Силы обороны Украины могут превысить 30 миллиардов долларов", – предположил военно-политический обозреватель.

Напомним, в начале августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что расходы государства на войну и поддержку ВСУ составляют около 2 трлн грн. в год.

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