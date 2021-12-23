Как метеозависимым пережить температурные качели с минимальными болями: советы врачей

Потепление кратковременно — только в сутки, а в воскресенье температура снова снизится до -5 градусов, прогнозируют синоптики.

Синоптики прогнозируют четыре дня морозов, а завтра, 24 декабря, оттепель, и ненадолго. После кратковременного потепления вернется холод. Такие погодные колебания – полное испытание для людей, реагирующих на изменения погоды.

Как пережить природные качели с минимальными болями – в сюжете ТСН. 19:30.

Главный симптом метеозависимых – повышение артериального давления и головная боль. После ДТП Елена спокойно может конкурировать с целым гидрометцентром. Кроме давления, боль в суставах, а голова иногда трещит. Перепады погоды молодую женщину раньше могли чуть ли не приковывать к постели. Она не могла встать без помощи лекарств и уколов.

Как утверждают специалисты, ориентировочно треть взрослых украинцев – метеозависимые. Группа риска: больные сердечно-сосудистыми заболеваниями и с нарушением опорно-двигательного аппарата, и это уже не возраст 65+.

Как людям с метеозависимостью пережить погодные качели

Синоптик Укргидрометцентра Александр Хала рассказывает, что в субботу может быть даже 1-2 градуса тепла. И как раз в этом заключается опасность, потому что при таких температурах могут выпадать осадки в виде мокрого снега и дождя, а поверхность сейчас переохлаждена и потому возможна сильная гололедица. В то же время, как отмечает синоптик, потепление кратковременно — только в сутки. В воскресенье температура снова снизится до -5 градусов.

Елена говорит, для нее важно пережить первый день погодных качелей. К ним она готовится заранее. "Желательно, чтобы я выспалась, также я стараюсь полноценно питаться, чтобы в рационе были овощи и фрукты, мясо и рыба. Стараюсь пить много жидкости и минимизировать гаджеты в этот период ", — рассказывает Елена.

Семейный врач Ника Степаненко полностью поддерживает такой подход и говорит, что возраст людей, которые зависят от погоды – моложе: "Сейчас, человек в 30 может иметь гипертоническую болезнь. Стрессы, образ жизни, много не очень хороших привычек, плохое питание, но в первую очередь, это стрессы".

Какая будет погода в новогоднюю ночь — в Гидрометцентре пока сказать не могут. Прогнозировать более чем на 5 дней опять же и из-за резких колебаний — синоптики не берутся.

Стоит отметить, что спасатели предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях. Завтра, 24 декабря, ожидаются сильные снегопады, швейный ветер и гололедица на дорогах.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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