Как международная банда годами убивала онкобольных украинцев, продавая им фальшивые лекарства: видео

На фоне громкого дела "черных фармацевтов" эксперты посоветовали, как распознать фальшивое лекарство.

Действовавшая в Украине международная банда убивала сотни онкобольных пациентов, продавая им парацетамол, мел и лидокаин вместо настоящего лекарства от рака. Злоумышленники подделали тысячи препаратов.

О том, как распознать фальшивое лекарство, 6 февраля говорится в сюжете ТСН Тиждень.

С января по ноябрь 2021 года в Украине от злокачественных новообразований умерли 67 750 пациентов. Онкология стала одной из трех наиболее распространенных причин смерти украинцев вместе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и COVID-19.

Предотвратить страшную болезнь, напоминают врачи на фоне Всемирного дня борьбы против рака, можно с помощью активного образа жизни, отказа от курения, алкоголя и лишнего веса, здорового рациона, избегания стрессов и т.д., а самое главное — ранняя диагностика.

Однако хуже всего, когда люди думают, что лечатся, а на самом деле медленно умирают. Фейковых препаратов сегодня в продаже немало, а Генпрокуратура недавно разоблачила одну из схем фактически самого высокого уровня.

В мае 2019 года обнаруженные Госпогранслужбой медикаменты на миллионную стоимость оказались подделкой. Масштабы организации "черных фармацевтов" повергли в шок, а дело заметила федеральная служба США по борьбе с киберпреступностью.

"Американские правоохранители заинтересовались тем, что некоторые украинские граждане планируют к продаже онлайн целый ряд разнообразных лекарств", — вспоминает адвокат Борис Даневич.

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Одного из дельцов звали Владимир Николаенко, а другого Максим Ненадов. На последнего был зарегистрирован благотворительный фонд "Здоровая нация" и американские следователи под видом клиентов начали с Ненадовым переписку, заказав лекарства.

"Когда он отправлял что-нибудь в США, американские правоохранители связывались с оригинальными производителями, просили проверить, что это такое. Ну и компании возвращались с комментарием, что это подделки", — указывает Даневич.

Тогда спецоперацию решили расширить: после ряда заказов американские спецслужбы предложили преступникам крупное соглашение, попросив приехать в США якобы для личных переговоров. Ненадов и Николаенко согласились и по прибытии в Техас на них надели наручники.

Тем временем в Украине арестовали супругов Елену Громову и Павла Бондаренко, подозреваемых в связи с "черными фармацевтами". Первое судебное заседание уже прошло в Днепровском суде Киева.

"Они около тысячи препаратов подделали, и общий оборот целого ряда препаратов, который нами оценивается примерно в 15 миллионов долларов", - говорит начальник Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора Алексей Бонюк.

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Продажа фейкового лекарства длилась с 2016 до 2019 года и большинство жертв аферы, вероятнее всего, умерло.

Один из потерпевших Александр рассказал, что его жена Людмила борется с раком с 2016 года. Семья потратила на лекарства более 10 тысяч долларов, а впоследствии обнаружила, что в лучшем случае покупала упакованный мел.

Речь идет об онкоиммунологическом препарате "Кейтруда", цена которого составляет несколько тысяч долларов. Аферисты предлагали дешевле, но не настолько, чтобы вызвать подозрение у покупателей. Правоохранители подчеркивают: заниженная цена – уже причина для подозрения.

Проблема еще и в том, что нужный жене Александра препарат не входил в государственные закупки, поэтому супругам пришлось искать продавцов через Интернет.

"Это должны быть заведения, которые имеют лицензию на продажу лекарственных средств. Категорически не рекомендую покупать лекарства через вайберы, разные сайты продаж, потому что это могут быть подделки", — предупреждает вице-президент ОО "Афина. Женщины против рака" Виктория Романюк.

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Злоумышленники из "Здоровой нации" изготовляли фейковые медикаменты в обычной квартире: закупали флаконы и растворы, заказывали упаковки.

Отметим, что напечатать в Украине можно практически что угодно, поэтому даже в случае столь масштабного скандала выполнившей заказ полиграфической компании нельзя выдвинуть никаких претензий.

Чтобы отличить фальшивый препарат от настоящего по упаковке, заведующий лабораторией Государственного агентства по лекарственным средствам Игорь Лесик советует обращать внимание на наличие флуоресцентных знаков и шрифта Брайля. Также должен быть срок годности.

Подделку можно обнаружить и просто развернув инструкцию, которая чаще всего складывается машиной. "Если инструкция составлена, вы там развернули ее и читаете, а потом пытаетесь сложить и не получается, тогда это явно оригинал", — говорит Лесик.

Еще один совет – не выбрасывать чеки. Если у вас возникли подозрения в медикаментах, приобретенных в официальной сети, вам нужно взять упаковку, кассовый чек и обратиться в Государственную службу контроля качества лекарств.

В то же время, по словам Лесика, хотя проверить содержание препаратов можно, для сложных компонентов, как у "Кейтруды", нужна регламентная документация и образцы.

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Эксперт объясняет: если препарат такого плана поступает на контроль и не зарегистрирован, то есть нет официальной документации, то Гослекслужба не выполняет контроль такого препарата, потому что не имеет, с чем его сравнить, и не имеет возможности законно подтвердить качество.

Тем временем обвиняемым украинским супругам грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Хотя это лишь один эпизод большой черной мозаики.

"Этих лиц намного больше, у нас сейчас есть подозреваемые, потому что производство только было передано в суд, и мы сейчас находимся на стадии подготовки к первому заседанию", — указывает глава департамента Офиса генпрокурора Бонюк.

Следующее заседание состоится 11 февраля и ТСН Тиждень не оставит эту тему без внимания, ведь речь идет не просто о фальсификаторах, но о массовых убийцах, число жертв которых страшно представить. Подробнее смотрите в сюжете ТСН: