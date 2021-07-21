Как миллион автомобилей: кабаны высвобождают из почвы углекислый газ и ускоряют климатические изменения

Но переводить на кабанов ответственность за ситуацию не следует.
Дикие кабаны высвобождают из почвы столько же углекислого газа, сколько миллион автомобилей, — говорится в сюжете ТСН.19: 30 20 июля.
Об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом "Глобал чендж Байолоджи".
По подсчетам исследователей, кабаны во время копания в земле ежегодно высвобождают почти пять миллионов метрических тонн углекислого газа. А тот, в свою очередь, может ускорять климатические изменения. Впрочем, переводить на кабанов ответственность за ситуацию не следует, говорят ученые, ведь заселили на различные континенты и позволили бесконтрольно размножаться свиньям именно люди.
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