"Как минимум — 5 попыток в неделю": как уклонисты штурмуют Тису и не только

На Закарпатье на днях поймали очередную группу уклонистов, пытавшихся переплыть Тису. Четыре киевлянина и житель Донецкой области не добрались до государственной границы всего 70 метров. Нарушителей задержали военнослужащие Мукачевского пограничного отряда.

Как рассказала в комментарии для ТСН.ua спикер этого подразделения Леся Федорова, по меньшей мере 5 попыток в неделю переплыть Тису пограничники выявляют и прекращают.

"Есть недели, когда нарушители пытаются преодолеть Тису. Сейчас больше попыток — через горный участок. Учитывая то, что речной участок границы по Тисе у нас проходит как с Венгрией, так и с Румынией, это 120 км., то, конечно, что такие попытки есть. К сожалению, эти попытки не прекращаются и зимой. Но горная река холодная и летом, из-за этого у некоторых нарушителей были спазмы мышц и как следствие — люди тонули", — говорит Леся Федорова.

По ее словам, среди попыток незаконно пересечь границу встречаются такие, которые способны вызвать улыбку.

"Один из нарушителей пытался переплыть Тису, надев на руки детские надувные нарукавники для плавания. На этих средствах были изображены розовые фламинго", – вспоминает Леся Федорова.

Нарушители границы, задержанные пограничниками. Фото: ГПСУ

Комичности этой ситуации придало еще и то, что мужчина, надевший на себя эти детские нарукавники, на самом деле достаточно коренастый, поэтому маленькие резиновые фламинго на нем выглядели довольно забавно. Вместе с ним был задержан еще один человек. Он, также будучи достаточно крепким, планировал переплыть реку на надувном детском кругу.

По данным Леси Федоровой, есть случаи, когда нарушитель, пытаясь незаконно пересечь границу, попадает в беду и силы покидают его, человек получает переохлаждение.

"Был случай, когда наши пограничники спасли мужчину, руки которого уже начали синеть от холода. Мужчина нуждался в помощи, он был спасен", — добавляет пограничница.

Пограничники напоминают, что тех, кто нарушает границу, ждет административная и уголовная ответственность. Кроме того, по их словам, с начала года был найден 21 утопленник, общее количество мужчин, найденных мертвыми в Тисе с начала полномасштабного вторжения — более 40.

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Ранее сообщалось о том, что "река смерти" унесла 41-ю жизнь.

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