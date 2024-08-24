Как миру избавиться от диктатора Путина: политический аналитик ответила

Ольга Курносова назвала два сценария.
В России сегодня диктатура. И если мы посмотрим просто исторически любые аналогии, при диктатуре невозможно в принципе выходить на митинги и таким образом решать вопросы власти.
Об этом в эксклюзивном интервью TSN.ua рассказала российский политический аналитик Ольга Курносова.
По ее словам, разные диктатуры падали по-разному, но всегда это было какое-то силовое сопротивление.
“Поэтому вопрос в другом: какое силовое сопротивление возможно сегодня. Будет ли это силовое сопротивление внутри страны или обязательно с подключением каких-то сил, которые находятся сегодня вне страны. Мне кажется, что единственный победный сценарий – это объединение усилий за пределами страны и усилий внутри страны. То есть сначала какой-то первый толчок, который происходит извне, а затем вскакивает внутри. Или наоборот", – говорит Ольга Курносова.
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