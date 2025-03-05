Как многоэтажки в Украине экономят на отоплении и становятся энергонезависимыми: владельцы жилья рассказали

Жители киевской многоэтажки рассказали, как экономят на отоплении и готовятся к энергонезависимости.

В Украине расширяется программа по энергомероприятиям общественных зданий. Такое решение чиновники приняли накануне Всемирного дня энергоэффективности, 5 марта. Программа должна привести к уменьшению расходов на энергоресурсы. В частности, планируется модернизация школ, детсадов и больниц. Все это за средства Европейского инвестиционного банка и международных грантов. А вот что касается многоквартирных домов - тема сложнее. Накануне Фонд энергоэффективности сообщил о временном прекращении заявок от ОСМД на программы, связанные с энергомодернизацией домов. Решение, говорят, временное. И прежде всего касается жителей многоэтажек, которые как раз собирались податься на программу финансирования энергоэффективных мероприятий.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

Как работает индивидуальный тепловой пункт

Вместе с Аллой Заяц сравниваем ее 16-этажный дом с соседним - идентичным братом-близнецом. Их обоих построили в конце 80-х годов. Расходы на отопление сопоставляем в гривнах за квадратный метр.

"Когда теплая погода, мы не перегреваем свой дом, свои квартиры", - говорит Алла Заяц.

В цифрах разница - существенная. В переходные месяцы, когда еще нет, или уже нет сильных морозов, Алла Заяц вместе с соседями экономят по 7 гривен на квадратном метре. В доме сохранили старый теплопункт, но он не работает. Он здесь про запас, объясняет председатель кооператива.

"Нам было условие от Киевтеплоэнерго этот оставить. Потому что они сомневались, что тот будет работать", - объясняет председатель кооператива Юрий Заяц.

Индивидуальный тепловой пункт

Речь идет о новом – уже автоматизированном сердце отопительной системы дома.

"Наш индивидуальный тепловой пункт с реверсной системой подачи теплоносителя", – говорит Юрий Заяц.

Реверс помогает выровнять среднюю температуру между первым и последним – шестнадцатым этажом. Следовательно, говорят, стандартно в этих домах 21 градус по Цельсию. До установки ИТР – на нижних этажах было не выше 18 градусов. Объясняет, что систему разбалансировали и вмешательство жителей.

Индивидуальный теплопункт владельцам 120 квартир этого дома обошелся в 360 тысяч гривен. Инвестировали сами. Потому что в местной программе поддержки киевлянам было отказано. После установки ИТР уже по столичной программе софинансирования 30 на 70 утеплили цоколь и трубы, заменили межэтажные окна и двери. Ежегодно этой программой поддержки в Киеве пользуются около ста домов, посчитали в теплоэнерго.

В разрезе страны – из 120 тысяч домов, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, практически 100 тысяч – индивидуальных теплопунктов не имеют, рассказывает профильный эксперт Святослав Павлюк.

Этим, в частности, занимались и программы Фонда энергоэффективности. Куда свои деньги вкладывали и европейцы. Но эта поддержка временно приостановлена. Но на каждую украинскую гривну – европейцы готовы инвестировать четыре своих.

В доме устанавливают резервное питание

Жители этого столичного дома времени не теряют. К энергонезависимости двигаются своими силами. Уже приобрели инвертор и две батареи мощностью 30 киловатт.



"Это освещение, места общего пользования, это заживление теплопункта, это подача воды, насосы мы подключили", — говорят они.

Резервное питание стоило 330 тысяч гривен, двести из которых, надеется глава кооператива, возместит город.

Следующий шаг – закупка солнечных панелей.

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