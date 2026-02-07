Как мороз и блэкауты повлияли на аренду жилья в Киеве: чего ждать дальше

Морозы и блекауты в Киеве повлияли на рынок аренды жилья / © ТСН

Из-за отсутствия тепла в части многоэтажек в Киеве, преимущественно на левом берегу столицы, некоторые из имеющих там собственное жилье киевлян стали искать квартиры для кратковременной аренды в тех районах, где отопление есть.

Кроме того, как выяснил ТСН.ua, отдельные владельцы квартир, где нет отопления, снизили стоимость аренды ради того, чтобы квартиранты оставались.

Так, на днях в соцсети появился пост киевлянки Ирины Нагорной, которая помогала своей знакомой, жительнице столичной Дарницы, найти в аренду жилье, в котором сейчас есть отопление.

«В домовом чате им сказали, что для них отопительный сезон уже завершен», — написала киевлянка и обратилась к участникам одного из крупных интернет-сообществ с просьбой помочь ее знакомой, преподавательнице английского языка, найти комфортное временное жилье в аренду.

«Моя знакомая живет на Дарнице, очень близко к той пострадавшей ТЭЦ (в результате российского удара — ред.). В доме нет отопления, не было света. Этот человек ищет возможность перезимовать. Ее поиски имели успех», — рассказала нам Ирина Нагорная.

В свою очередь владелец одной из квартир в «хрущевке» вблизи станции метро «Дарница» Александр Яблонский рассказал нам, что с учетом ситуации сам предложил своей квартирантке более низкую цену за аренду однокомнатной квартиры.

«Было 9 тысяч гривен в месяц, а теперь я снизил цену до 7 тысяч. Считаю, что поиск новых квартирантов будет не из легких, потому сделал такое предложение. Моя квартирантка ответила, что рассмотрит такую цену и ответит», — говорит владелец квартиры.

Еще одна киевлянка, проживающая на столичных Березняках без отопления с 9 января, рассказала в комментарии для ТСН.ua, что у нее сложились такие обстоятельства, что она не установила бойлер, поэтому время от времени пользуется предложением друзей и еженедельно ездит к ним в пригород принимать ванну.

В то же время киевские риэлторы говорят, что массовой тенденции переселения киевлян из неотапливаемых домов пока нет. Они не исключают того, что отдельные семьи, которые, например, имеют маленьких детей, временно выехали в комфортные условия, но сейчас есть желающие, которые интересуются покупкой квартир в тех домах, где отопление сегодня отсутствует.

«Я больше специализируюсь на продаже квартир, чем на аренде. Сейчас нормально продаются квартиры и на левом, и на правом берегу Киева. Клиенты ориентируются на то, кому что удобнее. Но если недвижимость расположена ближе к каким-нибудь предприятиям, где могут быть прилеты, то там, возможно, и снижают цену. Но общей тенденции нет, потому что клиенты считают, что сложные обстоятельства — они временные», — говорит риэлтор Елена Бондарук.

Резюмируя, она добавляет, что в целом рынок аренды в столице сейчас не очень активен.

«Хорошие квартиры, которые раньше сдавались быстро, сейчас сдаются долго. После того, как начались отключения отопления, многие жители пригорода решили жить пока у себя дома. К примеру, у нас сорвались отдельные сделки. Речь идет о тех, кто планировал снять жилье, но на эти их решения повлияли коммунальные проблемы», — уточнила Елена Бондарук.