Как может измениться ситуация на фронте до Нового года: прогнозы военных экспертов

Перед Вооруженными силами Украины сейчас стоят три стратегических задачи. Первое — суметь дорубить так называемую линию Суровикина в районе Запорожья, дойти до северного приазовья, перерубить сухопутный коридор в Крым и таким образом обрушить южный плацдарм.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный аналитик, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

Второе — удержать Авдеевку, ведь это ворота ко всей Донетчине. И третье – осуществить оперативное окружение Бахмута.

"Бахмут также стратегическая точка в политическом смысле. Почему? Путин сказал, что его взяли, наградил недогероев. Если удастся окружение, и та группировка будет уничтожена, а лучше, чтобы несколько тысяч россиян сдались в плен, то это для нас будет колоссальный шаг вперед. Временные параметры не возьмется выставить даже самый светлый ум планеты", — рассказал Петр Черник.

Из-за ухудшения погодных условий, в частности осенних дождей, активные боевые действия в Донецкой области замедлятся. Военный эксперт Олег Жданов говорит, что ситуация на линии фронта скорее всего внесла коррективы в планы, которые командование строило на конец 2023 года. По его словам, главная задача для военных сейчас, кроме освобождения украинских территорий — удержать те позиции, которые они занимают.

"Возможно, если будут созданы благоприятные условия, а это возможно за счет передачи нам технологического и более эффективного оружия, мы будем проводить наступательные операции на отдельных оперативных направлениях", — рассказал Олег Жданов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный наметил скорректированную задачу, отметил Олег Жданов. Главное — наносить максимальное поражение, особенно логистике противника, чтобы подготовиться к следующему наступлению.

Когда закончится война в Украине

Ранее мы писали о том, что нынешняя зима может стать самой ужасной для Украины за все годы независимости. Неутешительный прогноз сделал глава Министерства иностранных дел Алексей Кулеба. Однако, по словам экспертов, война может закончиться в 2024 году.

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