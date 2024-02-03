Как может измениться ситуация на фронте весной 2024 года: Жданов дал прогноз

Ситуация у России ситуация хуже, чем у Украины. Враг имеет преимущество как в личном составе, так и в технике и вооружении. Но возможности военно-промышленного комплекса РФ на сегодняшний день начинают лопаться как мыльный пузырь.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Пример: буквально позавчера, когда Шойгу был на главном заводе по производству артиллерийских систем, и он ругал директора за то, что тот срывает графики производства новейших систем вооружения. А это говорит о том, что не из чего его делать. Обновление того, что снимают с хранения, сегодня не обеспечивает укомплектованность российских войск. И она понемногу снижается, особенно техники. Если личный состав они не знают, куда девать, и мы это чувствуем, то по технике сегодня танковые полки на 30% комплектуются, боевыми бронированными машинами на 50 %”, – говорит военный эксперт.

По словам Олега Жданова, сегодня российская армия сохраняет наступательный потенциал в основном за счет превосходства в численности.

"Да, у них пока оборонно-промышленный комплекс работает, но уже не так интенсивно, как они хотели бы. И мы начинаем видеть это сейчас в России и, я думаю, весной мы увидим это на поле боя. Сегодня это максимальная мощность. То же самое о том, что завтра наступление на Харьков или Киев — такие статьи появляются. Опять же сугубо военный вопрос: чем? Кто пойдет на Харьков? 200 тысяч стоят под Харьковом в Белгородской области? Готовы к выдвижению, полностью укомплектованы с материальными запасами минимум на 14 дней боевых действий? Нет такой группировки. Есть ли такая же группировка в Беларуси, чтобы пойти снова на Киев, как они это делали в феврале 2022-го? Нет такой группировки. Поэтому на сегодняшний день России хотя бы вытянуть наступление, которое они ведут на Донбассе”, – рассказал Олег Жданов.

Напомним, в Вооруженных Силах Украины сделали заявление о наступлении российской армии.

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