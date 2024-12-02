Как можно было остановить нападение Путина на Украину: волонтер шокировала ответом

После Майдана не было осознания, что будет такая война и в таких масштабах. Но мы еще не дошли до самых страшных событий – Третья мировая еще впереди. Все можно было остановить, если бы в 2014 году вся Украина встала на защиту, и мы тогда дали отпор врагу, а не дождались, что война постучатся в дверь каждого

Такое мнение в интервью ТСН высказала волонтер, военная, активистка Майдана Леся Литвинова.

"После Майдана, когда начались события в Крыму и на Донбассе, я совершенно точно понимала, что это война. И я прямо помню, как мама пришла ко мне в роддом. Я должна была родить Варю сегодня-завтра, и мы сидим листаем ленту с новостями. Я говорю: "Мама, ты вообще понимаешь, что это война?" Мама говорит: "Я тебе больше скажу, это Третья мировая". Я совершенно с того момента жду, пока Третья мировая развернется по-настоящему. Я не верю в то, что мы пришли к самым страшным событиям в нашей жизни. Я думаю, что самое масштабное еще впереди”, – рассказала волонтер.

Леся Литвинова и Наталья Нагорная/Скриншот по видео ТСН

По мнению Леси Литвиновой, люди ничего не осознают и все время не пытаются наступить на одни и те же грабли.

“И это их ничему не учит. Если бы то количество людей, которое сейчас привлечено к происходящему в стране, было бы привлечено к этому в 2014-м году, я думаю, что тогда бы они получили по зубам и не лезли”, — говорит волонтер.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: В РФ НЕ ВСЕ ХОРОШО С МОБИЛИЗАЦИЕЙ! ЭТО ВОЙНА НА ИСТОЯНИЕ! ЧТО ДАСТ ЗАМОРОЗКА? | Литвинова интервью

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