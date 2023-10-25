Как можно выпускать военнообязанных из Украины: Арестович предложил механизм

Военнообязанных мужчин призывного возраста (18-60 лет) нужно отпускать за границу, но частично. Это должно быть обеспечено следующим образом. Например, сроком до 21 дня мужчина может выезжать из Украины без каких-либо специальных документов: имея только паспорт и отметку о военном учете.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Выезд из Украины на 21 день

“Но он подписывает в военкомате обязательства, как только его должным образом сообщат, что он должен вернуться – возвращается в страну в трехдневный срок или в течение недели. Я думаю, этого достаточно, чтобы приехать из любой точки мира. Если он этого не делает, мы его честно предупреждаем, как государство, что он поражается в гражданских правах. То есть считается уклонистом и становится на специальный "красный" учет. Что с ним потом делать после войны будем решать. Надо будет смотреть сколько таких людей. Если их будет два миллиона, это одна политика, если их 20 тысяч, совсем другая”, – говорит экс-советник ОП.

По словам Алексея Арестовича, человек должен понимать, что его поведение будет иметь последствия. В частности, она может понести уголовную ответственность.

Выезд из Украины на 45 дней

Если мужчине необходимо уехать за границу на больший срок, экс-советник ОП предлагает потребовать предоставления соответствующих документов. Например, если мужчина уезжает на 45 дней, он должен предоставить справку об обучении, лечении, необходимости быть с семьей, спортивных соревнованиях, бизнес-потребностях и т.д. Пакет документов должен быть простым, а список уважительных причин – исчерпывающим.

Выезд более чем на 60 дней

“Если речь идет о 60 днях и более, то может прилагаться еще один документ. То есть все это можно рассмотреть, но общий принцип должен быть таким, что государство доверяет гражданину. Если человек нарушил, например, его выпустили на 45 суток, он пробыл 60, но потом вернулся, то должен дать объяснение. И в следующий раз ее уже не выпускают за нарушение. Или полгода не дают уезжать. То есть должно быть положительное поощрение. Его поражают в правах, но не преследуют, это очень разные вещи. То есть дают понять, если ты нарушил то, что предоставило тебе государство, полгода посидишь подумаешь или вообще не сможешь уехать. Мы понимаем, что об этом можно дискутировать”, – рассказал Алексей Арестович.

Для граждан, работающих за границей и имеющих долгосрочные контракты, например моряков, нужно рассмотреть отдельные условия. По словам экс-советника ОП, таким образом, в Украине можно частично обеспечить открытые границы и свободу для военнообязанных мужчин. Они могли бы выезжать к семьям, лечиться, работать или отдыхать.

Мужчины, которые выедут за границу и не вернутся в Украину, конечно будут, говорит Алексей Арестович. Однако, по его словам, их количество не будет критическим.

“Тогда мы поражаем их в правах как граждан Украины, степень этого поражения мы можем рассмотреть. Я не думаю, что это будет массовое бегство. Даже если 50 или 100 тысяч не вернется. Значит, эти люди выбрали другую судьбу. И тогда возникает вопрос, а зачем они нам нужны такие в Украине? Чисто исторически, зачем нам люди, не желающие ее защищать. Но все это сработает только комплексно, – рассказал экс-советник ОП.

По его словам, перед тем как частично открывать границы, необходимо исправить мобилизационную кадровую политику в Вооруженных силах и Силах обороны.

“И когда мужчина поймет, что его на улице не поймают, не запихнут в бусик и не повезут в военкомат, а на другой день он не будет где-то воевать под Бахмутом. А что он будет предупрежден своевременно, сможет упорядочить свои дела, выбрать бригаду, подразделение, его используют по специальности, должным обраом научат, он будет иметь определенные гарантии во время службы, будет ротироваться своевременно. И, например, через год его будут вообще отпускать в гражданскую жизнь с условием, что его снова не мобилизуют полгода”, – говорит Алексей Арестович.

Тогда количество мужчин, которые не желают мобилизоваться, боятся и хотят убежать, уменьшиться минимум вдвое, считает экс-советник ОП. Он подчеркнул, что просто так открыть границы сейчас нельзя – необходимы комплексные меры.

Ранее мы писали об электронном реестре военнообязанных. Читайте, какие данные содержит и как проверить мужчину в системе "Оберег".

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