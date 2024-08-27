Как можно заставить Россию прекратить удары по энергетике: Климкин рассказал

Павел Климкин подчеркнул, что продление контракта с Россией о транзите газа через территорию Украины невозможно только его перезагрузка.

Если ЕС хочет продлить транзитный контракт с Россией, пусть берет на себя все риски и заходит непосредственно в нашу ГТС во время войны.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua заявил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

"Разговор вокруг газа должен быть частью будущей переговорной истории. А когда-то переговоры начнутся… Отсечь газ, по меньшей мере, газогонный газ – это было обещание. К сожалению, мы видим, что сжиженный газ все равно идет, в больших количествах. Там можно манипулировать достаточно гибко этим историей", – отметил он.

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Климкин также рассказал, как заставить Россию прекратить удары по энергетике.

"Но для нас продлевать этот контракт и говорить, что это наша история во время войны, когда у нас постоянные удары, когда у нас гибнут люди, а мы все равно занимаемся транзитом российского газа. Мы на этом что-то зарабатываем. Но это тоже история, которая плохо пахнет. Поэтому моя позиция очень проста – мы сможем объяснить нашим людям эту историю, только если ЕС скажет: "Да, для нас это суперважно. И за то, что мы не играем в санкции по полной, мы что-нибудь реально получим от России". Ну, например, четкая гарантия, что они не бьют по нашей энергетической и гражданской инфраструктуре. Я понимаю, что это все цинично звучит, но просто так продлить контракт – это точно не покатит", – отметил он.

Климкин подчеркнул, что продление контракта невозможно, только его перезагрузка.

"Перезагрузка контракта. Это будет другой контракт. То, что было в постсоветской Украине – это история, которая должна закончиться", – резюмировал он.

Напомним, контракт с "Газпромом" истекает. Когда закончится договор о транзите российского газа, заключенный еще до полномасшатбного вторжения, Украина не намерена продлевать контракт.

К слову, Financial Times считает, что после прекращения транзита российского газа в Европу Украиной в 2025 году зимой для ЕС могут возникнуть определенные риски.

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