Как на Днепропетровщине сеют озимые: аграрии рассказали о трудной ситуации

Третья посевная кампания в условиях полномасштабной войны, а в этом году с аномальной засухой.

По всей стране аграрии сеют озимые. В Криворожском районе на Днепропетровщине земли хоть и плодородные, впрочем, до сих пор наполнены минами и снарядами со времен, когда неподалеку шли бои. Часто прилетают и новые боеприпасы, особенно донимают дроны. Ведь враг - в считанных километрах, в соседней области.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Аграрии говорят, что из-за отсутствия дождя, они такой сухой земли еще не видели. Пшеницу приходится бросать, фактически в пыль.

Засуха уже уничтожила часть посеянного весной и летом. Собрали едва ли половину прошлогоднего урожая.

"На подсолнечник на кукурузу очень повлияло, потому что и в прошлом году мы собирали 2,5 тонны с гектара тебе этом году полторы только, кукурузы есть такие поля, которые мы перекультивировали, не собирали, потому что не было даже вызревания", - говорит представитель агропредприятия, советник председателя Днепропетровской ОГА Александр Фастовец.

Аграрии говорят о засухах

Анатолий тракторист уже в четвертом поколении. Говорит работу свою любит, лишь бы только взрывных сюрпризов от оккупантов меньше было.

Пшеницу к сеялке подает специальный агрегат. Подвозом зерна и удобрений здесь занимается Сергей. У мужчины серьезные ранения. Война застала его на Николаевщине. Рассказывает, не имея другого оружия, вместе с односельчанами с коктейлями Молотова пошли встречать российские колонны.

«Шла колонна 36 градов, и 63 танка. Они как раз походили через село, коктель Молотова далеко не летит, а они стреляли. Они сначала стреляли из миномета, в миномет не добивали, потом один раз из танка добили», - говорит Сергей.

Подлечившись, Сергей выехал в Криворожье. Работает в сельхозпредприятии.

Забыть, что фронт близко совсем не удается части общин Криворожского района. По селам расположенных в нескольких километрах от линии разграничения, достает ствольная артиллерия и долетают фпви дроны. А земледельцы несмотря на все сеют.

Большинство полей Криворожья уже разминировали. Однако вражеские боеприпасы регулярно находят. По несколько десятков еженедельно.

На Днепропетровщине проходит посевная

"Еще остаются лесополосы, лесопосадки, которые еще полностью не разминированы. И остается опасность в таких приграничных территориях, Днепропетровской области и Херсонской области. Там где были большие боевые действия", — говорит председатель Криворожского РВА Евгений Ситниченко.

Несмотря на все трудности в Криворожском районе, озимой пшеницей и рапсом уже засеяли почти 12 тысяч гектаров.

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