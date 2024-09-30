Как на Днепропетровщине сеют озимые: аграрии рассказали о трудной ситуации

Большинство полей Криворожья уже разминировали.
Третья посевная кампания в условиях полномасштабной войны, а в этом году с аномальной засухой.
По всей стране аграрии сеют озимые. В Криворожском районе на Днепропетровщине земли хоть и плодородные, впрочем, до сих пор наполнены минами и снарядами со времен, когда неподалеку шли бои. Часто прилетают и новые боеприпасы, особенно донимают дроны. Ведь враг - в считанных километрах, в соседней области.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.
Аграрии говорят, что из-за отсутствия дождя, они такой сухой земли еще не видели. Пшеницу приходится бросать, фактически в пыль.
Засуха уже уничтожила часть посеянного весной и летом. Собрали едва ли половину прошлогоднего урожая.
"На подсолнечник на кукурузу очень повлияло, потому что и в прошлом году мы собирали 2,5 тонны с гектара тебе этом году полторы только, кукурузы есть такие поля, которые мы перекультивировали, не собирали, потому что не было даже вызревания", - говорит представитель агропредприятия, советник председателя Днепропетровской ОГА Александр Фастовец.
Анатолий тракторист уже в четвертом поколении. Говорит работу свою любит, лишь бы только взрывных сюрпризов от оккупантов меньше было.
Пшеницу к сеялке подает специальный агрегат. Подвозом зерна и удобрений здесь занимается Сергей. У мужчины серьезные ранения. Война застала его на Николаевщине. Рассказывает, не имея другого оружия, вместе с односельчанами с коктейлями Молотова пошли встречать российские колонны.
«Шла колонна 36 градов, и 63 танка. Они как раз походили через село, коктель Молотова далеко не летит, а они стреляли. Они сначала стреляли из миномета, в миномет не добивали, потом один раз из танка добили», - говорит Сергей.
Подлечившись, Сергей выехал в Криворожье. Работает в сельхозпредприятии.
Забыть, что фронт близко совсем не удается части общин Криворожского района. По селам расположенных в нескольких километрах от линии разграничения, достает ствольная артиллерия и долетают фпви дроны. А земледельцы несмотря на все сеют.
Большинство полей Криворожья уже разминировали. Однако вражеские боеприпасы регулярно находят. По несколько десятков еженедельно.
"Еще остаются лесополосы, лесопосадки, которые еще полностью не разминированы. И остается опасность в таких приграничных территориях, Днепропетровской области и Херсонской области. Там где были большие боевые действия", — говорит председатель Криворожского РВА Евгений Ситниченко.
Несмотря на все трудности в Криворожском районе, озимой пшеницей и рапсом уже засеяли почти 12 тысяч гектаров.
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