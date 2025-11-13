Как на фронте строят фортификации: военные ВСУ откровенно рассказали

Строительство фортификаций / © ТСН

Инженеры 118 бригады работают в 10 километрах от фронта, чтобы как можно быстрее обустроить артиллерийские позиции. За день многотонная техника переживает с десяток вражеских атак.

Корреспонденту ТСН Дарье Назаровой удалось увидеть, как работают военные инженеры.

«Пока небо чистое от вражеских дронов, бойцы 118 механизированной бригады занимаются обустройством позиции. Уже совсем скоро на этом месте будет готов капонир для самоходной артустановки», — говорит корреспондентка ТСН.

Экскаватор значительно ускоряет процесс, но имеет и недостатки. Первый и самый главный — машину трудно скрыть от вражеских дронов. Для защиты от них ребята используют детектор дронов, который прозвали «Чуйкой».

«Ехали с позиции, уже обратно возвращались домой и увидели, что летит. 4 километра видимо гнался за нами. Мы в балку спустились, связь пропала, или батарея у него сдохла, то он там упал», — говорит военный «Дизель».

Впрочем техника и сама страдает из-за российских обстрелов. В апреле во время обстрела сгорел трактор инженеров — бойцы чудом не пострадали.

А недавно уже рядом с этим экскаватором упала российская авиабомба. Машину посекло обломками но ее уже успели отремонтировать и вставить новое стекло. Но следы обстрела ребята находят в машине до сих пор.

Боец с позывным «Механик» в инженерных войсках уже 3 года. Защищать страну пошел не один, а с братом.

За время службы «Механик» с собратьями обустроил около двух сотен артиллерийских позиций. работа важна — потому что защищает технику и военных.

