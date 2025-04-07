Как на фронте работают пилоты ударных дронов: военные рассказали и показали

Дрон / © ТСН

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Воины 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» держат врага под прицелом и уничтожают его технику и живую силу. Их история началась с добровольцев, которые еще в 2022 стали пилотами дронов, а сегодня — это полноценный ударный полк в составе Сухопутных войск ВСУ.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Юлии Бойко.

На полигоне готовят операторов боевых дронов. Среди новобранцев — 21-летняя «Полынь». Учительница математики теперь руководит беспилотниками. Ее первый опыт управления «Вампиром» убедил: это то, чем она хочет заниматься. Сначала были курсы, а теперь — служба в полку «Ахиллес».

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«Это были курсы у производителей, нас там учили теории. Да, там было не очень много налётов, но, собственно, это мне дало как минимум осознание того, что мне это очень интересно», — говорит «Полынь».

Сюда приходят люди с разным опытом — и гражданские, и военные, которые хотят освоить новую специальность. Обучение здесь интенсивное — от азов управления до сложных боевых задач.

«Их обучают люди, которые сами уже несколько лет выполняли боевые задачи на этом дроне. Если люди находятся на боевых, они потом приезжают, они почти без отдыха, снова оттачивают свои навыки на полигоне», — говорит Андрей, командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов полка «Ахиллес».

Дрон / © ТСН

Далее — на боевую позицию. Тип Топ и Дом работают вместе уже более года. Один управляет дроном, другой корректирует удары. В их активе сотни удачных вылетов. Сейчас готовятся к очередному.

Техник цепляет снаряд, и беспилотник взлетает. Операторы ведут его к цели, сбрасывают боеприпас. Задание выполнено.

Дата публикации 13:46, 07.04.25 Количество просмотров 2 Держат врага под прицелом! Как воюют и обучают новых операторов воины полка "Ахиллес"

Не теряя времени экипаж готовится уже к следующему вылету. Перезарядка занимает не больше 3 минут. И в таком темпе экипажи работают непрерывно, иногда выполняя более 20 вылетов за ночь — сбросы, минирование и доставка гуманитарной помощи пехоте. Каждый раз преодолевая новые вызовы.

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