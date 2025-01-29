Как на фронте сражаются епископ и 24-летняя мать маленького мальчика: военные рассказали свои истории

Российские оккупанты продолжают попытки наступления на Ореховском направлении. Военные рассказали о тактике захватчиков и что происходит на фронте.

На Ореховском направлении враг пытается атаковать наши позиции из Роботино и Копанов. Под авиаудары попадает Орехов и все населенные пункты вокруг. Участились применения противником сбросов химических гранат – за сутки их может насчитываться до нескольких десятков. Среди наших бойцов, которые при таких условиях держат фронт, есть даже бывшие епископы

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Когда-то его далекие предки жили во дворце и носили фамилию рода Разумовских.

"То что рассказывала бабушка, наш род Разумовских. Бабушка жила на территории Польши, мой отец родился в Польше, сейчас это Львовская область. Там было имение, где жили наши предки. Мой дед и прадед были расстреляны черноармейцами", – говорит военный ВСУ 65 ОМБР Марк Разумовский.

А теперь потомок живет в вагончике возле фронта и воюет в свои 54 года.

"В мирной жизни был священником, епископом. На войну пошел потому, что у меня есть семья и дети которых я должен защитить", – говорит Марк Разумовский.

Марк Разумовский.

В нем трудно распознать священника, по крайней мере внешне – подтянутый, без бороды и риз. Война очень меняет людей, говорит епископ. Когда ребятам надо выговориться, слушает и успокаивает. Не исповедует по канону, но помогает ребятам.

Даше 24 года и она боевой медик. Называет Марка – отцом. В подразделение пошла сама: вывезла маму с 4-летним сыном в Германию и мобилизовалась.

"Сын маленький, он знает, что мама на войне. Он говорит, что у меня маама на войне и если меня кто-то будет обижать, мама приедет и даст по попе", – говорит военная „Феникс“.

Долго привыкала, потому что коллектив мужской, однако теперь воюет вместе с собратьями и спасает их жизни.

"Самая большая проблема, когда умирает побратим, когда ты все делаешь, чтобы они жили, а ты понимаешь, что ничего сделать не можешь. Для меня это всегда стресс", – говорит „Феникс“.

"Феникс"

До войны работала полицейской, родом из Донецкой области. Она пережила оккупацию в 2014 году, поэтому знает с кем сейчас воюет.

Под Роботиным враг применяет все – от КАБов до химического оружия. Пытается прощупывать наши позиции.

"В полосе ответственности нашей бригады фиксируются практически ежедневно сбросы с химическими веществами, в основном это раздражающие, которые заставляют бойцов покинуть укрытие. Тогда включаются беспилтники, которые сбрасывают осколочные боеприпасы, для того, чтобы уничтожить позиции", – говорит пресс-офицер 65 ОМБР Сергей Скибчик.

На той стороне подошли свежие подразделения. Уже с боевым опытом поэтому и тактика боя меняется. А направления останутся неизменными. Противник атакует с Робтино и западнее с Копанов на Новоданиловку.

Жека готовится к выезду. Парень должен забросить группу на бронеоптическом "Хамере" поближе к позициям и забрать других. За день бывает наматывает до ста километров под дронами и артой. А еще мины на дороге.

КАБы, "Грады" на Ореховском направлении – эхо и разрывы этого оружия уже каждый день. Война меняется здесь чуть ли не каждую неделю. Единственное, что остается неизменным это – дух воинов, которые своими руками держат фронт.

В это трудно поверить! Как священник и мама 4-летнего мальчика воюют на Ореховском направлении

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Напомним, ночью против 29 января российская армия ударила беспилотниками по Одесской области. Оккупанты атаковали Измаильский район. Враг целился по портовой инфраструктуре.

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