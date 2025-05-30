Как на передовой спасают жизни украинским воинам и каких ранений сейчас больше всего

Госпиталь

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На фронте военные медики спасают жизни защитникам Украины. Медики говорят, больше всего ранений сейчас именно из-за FPV-дронов.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

На операционном столе приходит в себя Дмитрий. Он тяжело ранен. Но так хочется, чтобы родные дома именно от него узнали — да, он ранен, но точно будет жить и скоро обнимет своих. Хирург Игорь записывает длинный перечень ранений в карту и объясняет — его пациенту еще очень повезло



«Я была на этом пункте оказания помощи осенью — тогда здесь было много медиков, еще больше пациентов. Теперь — только группа хирургов, и пациенты, которым помощь нужна немедленно. За тяжелоранеными приезжают группы МОАС — это международный благотворительный фонд, который занимается эвакуацией», — говорит Наталья Нагорная.

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Максим Плис — врач-анестезиолог. Он рассказывает — у них работы стало больше. Большинство врачей отсюда пришлось перевести подальше от линии фронта, потому что в месте, где мы находимся, стало слишком опасно.

Спасение раненого / © ТСН

«То, как теперь близко фронт и боевые действия мы чувствуем и на себе. В нашу сторону летят авиабомбы, от их прилетов трясутся стены и трещат окна. Вместе с нашими медиками мы идем в укрытие под землю — сюда мы будем спускаться еще не раз», — говорит Наталья Нагорная.

Врачи смеются и шутят с коллегой, которого обстрел застал в душе. После обстрела по графику ужин — возможность поесть, пока нет раненых. После ужина снова в укрытие — гудят «Шахеды», лают собаки и раздаются выстрелы.

Эта ночь проходит в ожидании. У врачей работа начинается в 5 утра — ранены двое бойцов.

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За все пункты оказания помощи на этом участке фронта отвечает врач Амир. Говорит, раненых больше всего именно из-за FPV-дронов. Бойцам ничего не угрожает. Ранения легкие, к врачам их доставили быстро, менее 20 минут, и так же быстро приехала эвакуационная бригада МОАС. Но так бывает не всегда: иногда помощи приходится ждать много дней.

Уже через пару часов у врачей новый пациент — пострадал от сброса с дрона. Пока этому бойцу будут оказывать помощь и готовить к эвакуации, по населенному пункту прилетят авиабомбы и реактивная артиллерия.

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