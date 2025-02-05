Как началась война в Херсоне: местный волонтер рассказал, как детей спасали из-под обстрелов

Бои за Херсон начались после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и завершились деоккупацией города 11 ноября того же года. Сегодня Херсон – областной центр, к которому россияне стоят ближе всего.

Местный волонтер Виктор в эксклюзивном репортаже журналистки TSN.ua Алины Туришин и Виктории Гнатюк рассказал, как началась война в Херсоне.

Он вспомнил, что приехал в город за день до захвата Херсона. Здесь жила его жена с детьми. Сейчас они находятся в безопасности в Германии.

"Я привез детей и поехал в Кривой Рог к маме, чтобы увидеть ее. А когда я их привез, приехал домой и утром мне говорят: Витя, просыпайся, потому что Херсон захватывают и нужно спасать детей. Я просыпаюсь, у меня просто агония – что делать, куда бежать. Там уже нельзя ехать в Херсон, уже здесь танки идут, оборона какая-то, здесь люди копают траншеи, в Кривом Роге. А в Херсон я звоню и говорю, выезжайте, у них паника они не знают, что делать”, – говорит Виктор.

Волонтер Виктор из Херсона/Скриншот с видео

По его словам, его семье повезло, ведь отец жены с начала АТО был волонтером, эвакуировал раненых, а затем пошел воевать. И когда россияне начали наступление, ему позвонили и сказали: "Саша, вставай, потому что наступают".

“Когда они начали уезжать, они попали в кольцо и просто люди приняли их. Говорят, идите к нам, давайте будем здесь вместе. Отец ушел, взял автомат, что у него было, и пошел встречать россиян. Шесть дней они находились в подвале, ждали какую-то ситуацию, которая будет дальше. А приходит отец и говорит: так и так у нас есть проход, и мы выходим”, – рассказывает Виктор.

Тогда, по его словам, они повесили на двери бронежилеты и вырвались из-под обстрела. Таким образом, его детям и родным удалось выехать во Львов.

"А я тем временем пошел сначала в терроборону, искал чтобы меня взяли. Я четыре дня стоял, была большая очередь людей”, – вспоминает Виктор.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЭТО НЕ ПОКАЗЫВАЕТ НИКТО! ВСЯ ПРАВДА О ЖИЗНИ В ХЕРСОНЕ СЕГОДНЯ: "ЭТО МАРИУПОЛЬ №2"!

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