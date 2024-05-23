Как началось наступление на Харьковщину: все о продвижении РФ, укреплениях и был ли отход ВСУ

Пока России не хватает войск для захвата Харькова, но возможно продвижение оккупантов в направлении города на расстояние, с которого они смогут вести по нему артиллерийский огонь.

Начав наступление на Харьковщину 10 мая, российские войска за неделю захватили до 10 населенных пунктов, сумев за это время продвинуться на расстояние до 10 км. Политики, военные и журналисты называют разные версии быстрого продвищения врага – длительное отсутствие военной помощи, якобы отсутствие оборонительных укреплений и другие.

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8 и 9 мая российские войска начали поддвигать к границе с Украиной свою технику. В ночь на 10 мая оккупанты пересекли границу сразу в двух местах: к северо-востоку от Харькова в направлении сел Стрелеча, Красное и Борисовка (направление – на Липцы), а также в направлении сел Огурцово, Плетеневка и Гатище (направление – на Волчанск). За неделю своего наступления враг захватил до 10 сел Харьковщины на границе и возле нее. Войска РФ продвинулись вглубь украинской территории на расстояние от 4 до 10 км, развив свое наступление и в глубину, и в ширину.

Карта DeepState с наступлением РФ в Харьковской области по состоянию на 23 мая

Наступление на Харьковщину – хронология событий первых дней

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 8 мая сообщил о создании врагом определенной группировки войск в Курской области. На тот момент оккупанты возобновили активные штурмовые действия на восточном направлении Харьковщины. На севере захватчики создавали группировку для вероятного удара или с севера, или с других территорий.

"Мы принимаем все меры, чтобы быть готовыми и противодействовать тем вызовам, которые могут быть", – заявлял тогда Синегубов.

Уже в ночь на 10 мая россияне начали свое наступление на Харьковщину. В то же время враг начал плотные обстрелы приграничных населенных пунктов области, активно применял системы РЭБ и БпЛА. Полковник украинского Генштаба на условиях анонимности рассказал изданию The Independent, что участие в наступлении принимали около пяти российских батальонов численностью до 3000 человек. Они двигались при поддержке танков и другой бронетехники с планировочными бомбами, использовали истребители и вертолеты.

Как информировали в Минобороны, около 5:00 под прикрытием бронетехники враг попытался прорвать линию обороны украинских войск. Тогда все атаки были отбиты, продолжались бои разной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта украинское военное командование направило резервные подразделения.

Аналитики DeepState тогда обращали внимание, что враг заранее пытался насыщать своими войсками села на Харьковщине, в частности, село Пыльная. В первый день наступления вражеские силы пытались заходить и закрепляться в населенных пунктах вдоль границы, в частности в селах Стрелеча-Красное-Пыльная-Борисовка, пытались зайти в населенные пункты Гатище-Плетеневка.

В тот же день в Харьковской области началась эвакуация населения: под мощными вражескими обстрелами людей вывозили из Волчанска и окрестных населенных пунктов. Россияне запускали КАБы, били из артиллерии и РСЗО.

Эвакуация из Харьковской области

13 мая секретарь СНБО Александр Литвиненко сообщил, что перед наступлением на северо-восточной границе было сосредоточено около 50 тысяч российских военных. Участие в наступательных действиях на Харьковщине на тот момент принимали "намного больше 30 тысяч военных".

Главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов 12 мая сообщил, что россияне в Харьковской области образовали два плацдарма вдоль границы. Глубина продвижения врага была до 5-6 км на расширенном фронте наступления. По данным журналиста, за первые двое суток наступления оккупанты захватили около 100 кв. км приграничной полосы.

"Первое направление продвижения противника под Харьковом – гряда высот в районе сел Липцы, Терново, Старица. Второе направление продвижения противника – город Волчанск", – заявлял Бутусов.

В тот же день в ОСГВ "Хортица" сообщили, что в Харьковской области разворачиваются резервные подразделения Сил обороны – там, где оккупанты смогли пробить оборону.

14 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в районах Лукьянцев и Волчанска украинские подразделения переместились на более выгодные позиции для сохранения жизни личного состава.

15 мая в Минобороны Украины сообщили, что пехотные группы российских оккупантов зашли в Волчанск. Однако на 23 мая за город продолжаются бои, враг не захватил населенный пункт.

16 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска в Харьковской области "стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся". Самая глубокая точка продвижения врага – 10 км.

Наступление российских войск / Фото: Associated Press

Смена командующего ОСГВ "Харьков"

После стремительного продвижения врага в Харьковской области главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 11 мая сменил командующего ОСГВ "Харьков". Им стал Михаил Драпатый вместо Юрия Галушкина.

"Командующий ОСГВ "Харьков" Галушкин был снят в первый день российского наступления. Потому что, насколько я понимаю, было утрачено понимание обстановки, не было четкой системы получения разведывательных данных, информации о происходящем. А потеря ситуационной осведомленности на войне приводит всегда к потере управляемости. Потеря управляемости на более низком уровне приводит к потере взаимодействия и управляемости на тактическом уровне", – высказывал свое мнение Бутусов в интервью Radio NV.

О наступлении на Харьковщину Украина знала заранее

О планах врага по наступлению на Харьковскую области военно-политическое руководство знало заранее. Соответствующие заявления делали и в разведке, и сам президент. Так, в первые дни мая заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия может готовить наступление в районе Харьковской и Сумской областей.

Когда оккупанты начали наступление 10 мая, президент Украины Владимир Зеленский также сказал, что командование знало о планах врага: "Наши военные, военное командование рассчитывали силы для того, чтобы встретить огнем врага".

"Действия врага на этом направлении начались по графику, который был известен, о котором было информировано. Как и положено Главному управлению разведки, все необходимые инстанции и их руководство было информировано", – заявил 12 мая представитель ГУР Андрей Юсов.

Скандал со 125-ой бригадой ТрО: оставляли ли бойцы свои позиции

Во второй день наступления командир подразделения ВСУ Денис Ярославский сообщил, что врагу удалось захватить поселки, ранее контролировавшиеся украинскими силами. По его словам, благодаря 92 бригаде, 57 бригаде, "Кракену" и танкистам прорывы обороны удалось "залатать" и стабилизировать обстановку.

Ярославский заявил, что были подразделения, якобы покинувшие свои позиции. Речь шла о 125-й отдельной бригаде ТрО.

"Главком отреагировал жестко и сменил руководителей, ответственных за Харьковское направление. Много вопросов к бросившим позиции, но судить их могут только те, кто хоть раз чувствовал на себе бесконечный прилет арты, полуторатонных КАБов", — заявил командир подразделения.

Он также обвинил руководство в отсутствии мощных фортификационных укреплений, которые должны сдержать наступление врага: "Больше вопросов к тем, кто отвечал за фортификационные сооружения первой линии, кто должен ее минировать и укреплять. Хочу посмотреть в глаза тем, кто списывал на это деньги".

Однако в 125-й отдельной бригаде ТрО такие заявления опровергли. Командир бригады генерал-лейтенант Артур Горбенко заверил, что войска были готовы к наступлению и с позиций никто не отступал.

"То ли от незнания ситуации, или от желания навредить, отдельные резиденты социальных сетей распространяют совершенно ложную информацию о неготовности Сил обороны к наступлению врага, или еще хуже, об отступлении отдельных подразделений из вверенных им оборонных рубежей", — высказался Горбенко.

После обвинений в адрес бойцов 125 бригады ТрО аналитики DeepState собрали информацию о действиях подразделений Сил обороны на участке фронта Глубокое-Зеленое, и сообщили свои выводы. Там заявили, что командование бригады "игнорировало проблемы и играло в бумажную армию". Что касается самих бойцов бригады, то в DeepState указали, что были факты ухода определенных частей – ОСБ и резервных рот, которые на бумаге были боевыми группами, а на самом деле были наполнены ограниченно годными и пенсионерами. В то же время основные силы 125 бригады продолжали сопротивляться. Они дождались подхода резервных подразделений, не дав обрушить фронт.

Бойцы 125 бригады ТРО ВСУ/Фото с Facebook-страницы бригады

Анализ DeepState о действиях 125 бригады ТрО

Аналитики сообщили, что в январе россияне начали активные обстрелы украинских позиций на участке фронта Глубокое-Зеленое. На тот момент эти позиции 125-я бригада занимала уже около полугода. По поводу инженерно-фортификационных сооружений там, бойцы рассказывали об усложненном минировании на "нуле", потому что враг мониторил границу.

"Со слов бойцов… Часть окопов позасыпалась и не была обшита деревом. Да, есть немало бетонных ДОТов, но они не засыпаны и не закрыты. Бетонных блиндажей в тех же Лукьянцах не было ни одного. Никакого полностью зашитого деревом окопа также не было. Хотя бойцы провели своими силами доустройство, начав обшивать деревом", – сообщили в DeepState.

За последние месяцы российские войска начали активно продвигаться и закрепляться в "серой зоне" – окапываться и создавать целые опорные пункты. Бойцы не раз сообщали руководству бригады об активизации противника. Наращивание вражеских сил было опасным и требовало немедленного реагирования. Однако украинская артиллерия, которая была на соседних участках, полноценно так и не была привлечена.

В начале мая россияне начали накопление сил в Солнцевке: началось активное расквартирование в селе.

"О накоплении было многократно поставлено в известность. Были случаи, когда наша артиллерия в несколько сот метров промахивалась, но бригада наверх преподносила это как поражение. Таким образом, складывалась иллюзия пристреляности стволов", — указали аналитики.

7 мая оккупанты вошли в Пыльную, но бригада проигнорировала целоуказание на село и продолжила бить по блокпостам на российской территории. На следующий день в этом районе произошло первое контактное сражение. И только после этого к сопротивлению была привлечена артиллерия. Однако она уже не могла эффективно отработать, ведь враг скрывался по посадкам в непосредственной близости к украинским позициям, и из-за некоординированных действий бригады. К тому же россияне начали бить по позициям 125 бригады КАБами и ракетами.

10 мая началось вражеское наступление. Бойцы 125 бригады частично отразили атаки.

"Но в районе населенного пункта Стрелеча стоял один из 400 стрелковых батальонов (идея их создания, подготовки и комплектации станет одной из самых больших загадок этой войны), который был вынужден покинуть позиции из-за превосходства врага в живой силе и не почувствовав поддержки соседних сил", — сообщили в DeepState.

11 мая россияне начали штурм Лукьянцев. Они имели значительное преимущество и фактически оцепили позиции украинских сил в селе. Поэтому было принято решение отойти от населенного пункта.

В то же время другой батальон 125 бригады успешно сдерживал вражеское наступление в районе Зеленого. Однако военное руководство не имело достоверной информации о ситуации и считало, что село потеряно.

"Действительно были факты отхода определенных частей — ОСБ и резервных рот, которые на бумаге были боевыми группами, а по сути наполнены ограниченно пригодными и пенсионерами. В то же время основные силы 125-й ОБрТрО продолжают сопротивление. Бойцы продержались и дождались подхода резервных подразделений, не дав обрушить фронт", – резюмировали аналитики.

По их оценкам, с учетом превосходящих сил противника, пехота 125 бригады и другие подразделения, "которые из колес вошли в битву", сделали все возможное, чтобы сдержать наступление российских войск.

Боец ВСУ / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Линии обороны в Харьковской области

Полковник украинского Генштаба на условиях анонимности сказал The Independent, что российская армия нашла слабые места в обороне ВСУ на Харьковщине и зашла туда:

"Россияне вошли в районы, где наша оборона была слабой и неготовой. Это места вблизи границы с Россией, расположенные в зоне досягаемости их артиллерии, и где очень тяжело и опасно строить оборону".

Ярославский, обвинявший 125 бригаду ТрО в оставлении позиций на Харьковщине, впоследствии дополнил свою критику по поводу фортификационных сооружений первой линии обороны в области.

"Знаю, что покинувшая позиции 125 ТрО уже дает расписание о том, что им "впаривали" на подпись акты приема-передачи фортификаций, которые даже на 30% были не готовы как завершенное строительство. Надеюсь, что виновных накажут", – утверждал командир подразделения ВСУ.

В то же время Бутусов заявил об отсутствии оборонительных сооружений в Волчанске и вокруг города:

"Я понимаю, что Волчанск в 5 километрах от границы с Россией. Понятно, что готовить его к обороне трудно, потому что противник все просматривает. Может наносить удары. Но, друзья, в городе и вокруг него нет никаких признаков оборонительных сооружений".

Журналист утверждал, что из-за отсутствия оборонительных укреплений враг продвигается на Харьковщине без каких-либо препятствий.

"Есть минные поля противотанковые, их небольшое количество и они существуют. Противник этого боится и ограниченно применяет бронетехнику. Но, к сожалению, в том районе не видно минных заграждений, которые могли бы создавать препятствия для пехоты. И противник использует это", – заявлял Бутусов.

На критику отреагировал глава Волчанской ГВА Тамаз Гамбарашвили. Он сказал, что фортификационные сооружения вокруг строились, однако из-за постоянных обстрелов это было очень тяжело делать: "Сам город очень близок к границе. И вести какие-то строительные работы сейчас прямо на границе очень тяжело. Потому что работать под обстрелами очень опасно".

Гамбарашвили заверил, что все оборонные работы в направлении Волчанска были сделаны, "но, может быть, не так плотно".

Оборонная линия на Харьковщине на этапе строительства в апреле 2024 года / Фото: The Bild

Через несколько дней Бутусов заявил, что украинские военные в Харьковской области жалуются на отсутствие линии обороны и "закапываются" собственными силами. По мнению журналиста, планирование обороны Харькова было осуществлено без учета тактической обстановки, и построенные ВГА линии обороны не могут использоваться войсками в этой битве.

"Первая линия обороны строилась в селе Липцы, но почему-то в низине, под грядой высот, которая властвует над селом, и в первую линию обороны эта гряда высот почему-то не включена. Наши войска вынуждены оборонять село Глубокое и гряду высот перед Липцами, контролирующей границу, поскольку сдача высот привела бы к проникновению врага в Липцы и закреплению в застройке с последующим продвижением", – заявлял Бутусов.

По его словам, господствующая гряда высот прикрыта только полевыми укреплениями, которые вырыли сами солдаты. Количество и качество этих позиций недостаточно для поставленных задач. Поэтому большинство позиций обустраиваются сейчас.

Журналист сослался на слова военных и указал, что строить первую линию обороны нужно было начинать не дальше, чем в 3-5 км от границы. И эту линию нужно было сделать глубокой для обеспечения маневра в обороне.

"Очевидна очень низкая плотность минирования, мины не ущемляют маневр врага", — добавил Бутусов.

Что о фортификациях говорят власти

Директор Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко прокомментировал заявления об отсутствии линий обороны в районе Волчанска, расположенного в приграничном районе.

"Любой, кто разбирается в военном деле, должен знать, что построить их на линии границы, которая постоянно под прицелом вражеских дронов, артиллерии и авиации – это невозможно в принципе. Потому что вся техника и люди будут уничтожаться. Соответственно линии обороны построены на определенных рубежах с учетом высот, рельефа. Бетонированные укрепления есть, это может быть 5 или 10 километров от границы", – объяснил Коваленко.

Зеленский также дал разъяснение относительно линий обороны в Харьковской области: "Враг дошел до первой линии. Первая линия – это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди гибли".

По его словам по состоянию на 17 мая, оккупанты в области на тот момент находились примерно на первой линии обороны. Эту линию на войне под постоянным огнем выстроили украинские военные.

"Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная – не потому, что они лучше военных, а просто потому, что она дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов", – рассказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Комментируя ситуацию с оборонными сооружениями, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил , что "фортификации, построенные силами областной администрации, сейчас занимают Силы обороны Украины".

"Нужно разграничивать задачи, стоящие перед администрацией, перед Министерством обороны. Я могу отвечать за администрацией. Те задачи, которые стояли перед администрацией, мы их выполняли вовремя и на наших позициях сейчас находятся наши военные", – объяснял Синегубов.

Он также обратился с требованием разъяснить ситуацию к субподрядчикам, участвовавшим в строительстве оборонных объектов.

По результатам анализа Харьковского антикоррупционного центра, ОВА за 2023-2024 годы заключила договоров на строительство фортификаций и поставку материалов почти на 8 млрд грн.

В ХАЦ также рассказали о полномочиях военных администраций по обороне. В марте 2023 года правительство определило именно ОВА государственными заказчиками в сфере обороны по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений. Решение о таком строительстве администрации принимают по представлению командующих соответствующих группировок войск (сил), в операционных зонах которых будут проводить строительство, с указанием мест и количества объектов строительства.

Областные военные администрации должны обеспечить:

строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений;

предоставление в Минобороны информации об обоснованной потребности в средствах для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, определенных командующими соответствующих группировок войск (сил);

координацию и контроль материально-техническим, финансовым и социально-бытовым обеспечением во время строительства;

контроль за качеством строительства, эффективным, результативным и целевым использованием бюджетных средств;

передачу построенных военных инженерно-технических и фортификационных сооружений военному командованию, определенному Минобороны.

Почему враг так быстро продвинулся на Харьковщине

Издание Der Spiegel проанализировало причины, по которым Украине не удалось предотвратить продвижение врага на Харьковщине. Решающими факторами, которые привели к успеху российских войск, авторы статьи назвали нехватку оружия, отсутствие линий обороны и недостаток живой силы в украинском войске.

Что касается оборонных укреплений, то издание указало, что вдоль всего фронта протяженностью 2000 км должны были быть построены три линии обороны. И хотя Синегубов уже обратился с требованием разъяснить ситуацию к субподрядчикам, участвовавшим в строительстве объектов, это касается только третьей линии обороны. Она была построена гражданскими компаниями, и россияне до нее еще не добрались. Другие линии обороны, ближе к фронту, напротив, строятся инженерными войсками или совершенно обычными подразделениями.

Как пояснил изданию Der Spiegel неназванный военный чиновник, первая линия обороны расположена на расстоянии от 1,5 до 5 или 6 км от границы, поэтому о бетонировании речь не может идти. Также не хватает мин для охраны границ. Однако в некоторых случаях на границе не хватает даже самых простых установок, пишет Spiegel.

Как заявлял в свою очередь Зеленский, "пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО. Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией".

Он также обратил внимание, что было восемь месяцев паузы в принятии решений партнерами о военной помощи для Украины. Зеленский сказал: "Понятно, что нашим воинам было непросто".

Добавим, что во время визита президента Украины в Харьков в середине мая журналисты спросили у него, виновата ли Америка в том, что сейчас происходит в области. Подразумевается задержка военной помощи от США.

"Это вина всего мира. Они дали возможность Путину устроить оккупацию. Но теперь мир может помочь", – ответил Зеленский.

Что касается ситуации с вражеским наступлением сейчас, то в Харьковской области дальше продолжаются ожесточенные бои. Как проинформировало накануне издание The New York Times, России не хватает войск для захвата Харькова, но возможно продвижение врага на расстояние артиллерийского огня. В то же время, украинские войска применяют стратегию ведения боевых действий с медленным отступлением на более укрепленные позиции. Но вряд ли эта стратегия идеальна, отмечают авторы материала.

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