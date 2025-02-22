Как накажут бойца ВСУ за отказ выполнять задачу: военная омбудсмен объяснила

Скорее всего против военного откроют уголовное производство, но это не означает автоматическое заключение.

Уполномоченная президента Украины по защите прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова объяснила, как могут наказать военного за отказ от выполнения задания.

Об этом омбудсмен рассказала в интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Решетилова отметила, что последствия для военного зависят от обстоятельств.

"В зависимости от обстоятельств: может быть неповиновение, невыполнение приказа. Там разные квалификации есть. И уголовное производство против него, скорее всего, будет открыто. Но открытие уголовного производства или служебного расследования происходит для того, чтобы выяснить обстоятельства. Это не означает, что их сразу обвинят и посадят в тюрьму – по крайней мере, мы хотим к этому прийти и подчеркиваем правоохранительным органам", – рассказала военная омбудсмен.

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Она подчеркнула, что в результате расследований военнослужащие могут быть и оправданы.

"Иногда, проводя расследование – будь то служебное расследование, будь то высшее командование, или уже ГБР, – приходят к выводам, что этот приказ невозможно было выполнить или этот приказ был незаконным. Тогда это будет означать для самого военнослужащего, что он оправдан, то есть не будет приговора ему. Или, возможно, не будет даже подозрения, а будет подозрение, возможно, даже командиру", – объяснила Решетилова.

В то же время она подчеркнула, что для этого необходимо перейти на действительно качественные расследования, в том числе и военной службой правопорядка.

"Служебные расследования должны проводиться не формально, а с реальным выяснением обстоятельств. Военный омбудсмен не сможет подменить собой правоохранительные органы, но мы точно сможем усилить расследование с точки зрения соблюдения прав человека и интересов военнослужащих", – заверила чиновница.

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К слову, ранее командир противотанкового батальона 3-й ОШБр Олег "Ромаха" Романов объяснил, почему никто не хочет идти в армию.