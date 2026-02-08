Как "накрутить" пенсию в Украине: законные механизмы увеличения выплат

Пенсия в Украине

Если вы еще не вышли на пенсию или только планируете это сделать, есть три действенных способа повысить будущие выплаты в Украине.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Да, если вам не хватает страхового стажа, вы можете самостоятельно платить взносы через вебпортал ПФУ. Вы сами определяете сумму и периодичность. Даже небольшие регулярные платежи могут существенно подтянуть ваш страховой стаж и коэффициент заработка.

Отсрочка выхода на пенсию

Это вариант для тех, кто имеет силы работать дальше. Если вы достигли пенсионного возраста, но не ушли на отдых, ваша пенсия будет расти за каждый месяц задержки:

На 0,5% за каждый полный месяц — если отсрочка до 5 лет.

На 0,75% в месяц — если работаете более 5 лет после 60.

Благотворительные пожертвования

Кто-либо может внести персонализированный взнос в пользу конкретного пенсионера. В таком случае 70% суммы уйдет избранному человеку, а 30% — в общий котел ПФУ. Это легальный способ для детей или внуков официально увеличить выплаты своим родным.