Как научить ребенка плавать: почему ето полезно и с какого возраста следует начинать заниматься

Приучать ребенка к водным процедурам стоит с пеленок.

Плавание очень полезно в любом возрасте, но как быстро и правильно научить детей плавать, к сожалению, известно не всем. Водные процедуры важны для развития детей, а потому приучать к ним следует малышей с раннего возраста. Впрочем, если привлечь детвору к воде не удалось даже в школьном возрасте, волноваться не стоит. Ведь учатся плавать в разном возрасте.

ТСН.ua подготовил материал о том, как научить детей плавать без страха и риска.

С какого возраста можно учить ребенка плавать

Приучать ребенка к водным процедурам стоит с пеленок. Но поскольку у малышей еще движения не скоординированы, то назвать это полноценным плаванием нельзя. Впрочем, в малом возрасте они могут плескаться в воде или плавать с помощью родителей.

Главная задача в этот период — помочь ребенку преодолеть страх перед водой. Начать можно с маленькой ванночки, а затем — большой ванны. Если водные процедуры приносят удовольствие, стоит продолжать. Если же каждая процедура сопровождается плачем и криками, то стоит отказаться от этого на определенный период времени. Но потом попробовать снова.

Главная задача родителей на этом этапе — помочь ребенку преодолеть страх перед водой. Сначала в ней играют, купаются с любимыми игрушками, а потом переходят к плаванию. В идеале можно попробовать научить ребенка окунать лицо в воду, а также пускать пузыри ртом и носом. Эти навыки потом понадобятся для правильного дыхания.

Где можно научить ребенка плавать

Несомненные преимущества перед открытыми водоемами имеют бассейны. Спокойная вода сделает обучение легче. Поскольку на первых этапах периодически приходиться глотать воду, а в бассейне она хлорированная, а потому безопаснее за речную.

Лучше учить ребенка плавать со специалистом, говорит тренер по плаванию Евгений Яковлев. "Буквально необходимо два-три занятия, чтобы начать плавать. Лучше учиться в бассейне: там одинаковая температура воды 26-27 градусов, бортик есть. Можно одеть ласты, которые помогают. Если доступа к бассейну нет, то можно это делать на море. На реке учиться немного хуже, ведь там может быть течение", — рассказал он.

На первых занятиях лучше иметь шапочку, ласты, резиновый пояс на животе, а также нарукавники и специальные очки. Так будет комфортнее учиться, отмечают специалисты.

Как научить младенца плавать в ванной

Плавание младенца в ванной поможет лучше адаптироваться и привыкнуть к воде. Еще оно способствует улучшению здоровья малыша и помогает ему лучше развиваться. В частности, расслабляет, уменьшает нагрузку на позвоночник, предупреждает развитие плоскостопия и повышает тонус организма.

Занятия плаванием нужно проводить каждый день: начинать с 5-10 минут и постепенно (за 9-12 месяца занятий) увеличить процедуру до 40-50 минут. Температура воды — 37-36,5 градуса. Ее можно постепенно уменьшать и через три месяца дойти до 28-29 градусов.

Можно одеть ребенку на голову специальную шапочку из пенопласта — это поможет ей ровно держать шею. Малыш должен находиться в в максимально горизонтальном положении по отношению к воде. Во время плавания на спине его уши должны быть в воде, рот и нос — над водой. Также родители могут покачивать ребенка на водичке в любой удобной для него позе. Если речь идет о погружения, то делать это нужно медленно: ножками в воду в вертикальном положении. Сначала оно должно длиться не более 1-2 секунд, а затем увеличить до 5-6 секунд. Не стоит нырять, если ребенок плачет. Это может напугать ее и вызвать страх перед водой.

Как научить ребенка плавать в 2-4 года

В 2-4 года малыши учитывая свое физическое развитие еще не готовы учиться плавать. Впрочем, их уже можно обучать различным навыкам, которые могут для этого пригодиться. Важно, чтобы обучение происходило в игровой и легкой форме. Нельзя давить на детей и заставлять их, ведь тогда вряд ли что-то получится.

Маленьких детей прежде всего нужно учить опускать в воду лицо; делать выдох; полностью вытягиваться, вытянувшись, оттолкнуться и скользить по воде. Кроме того, можно прыгать в воде, затаить дыхание и на несколько секунд опуститься под воду, можно держать ребенка на руках, а он тем временем будет делать нужные движения ногами или руками.

Как научить ребенка плавать в 5-8 лет

С 5 лет реально начинать учить детей плавать. Они могут научиться держаться на воде, а также плыть на короткие дистанции. Начиная со школьного возраста, ребенок готов к процессу обучения: может слушать задачи и выполнять различные упражнения.

Сначала лучше учиться плавать на спине, ведь так легче держаться на плаву. Кроме того, ребенок не боится, что в рот или нос попадет вода. Можно поддерживать его за голову, живот помогать держать горизонтальное положение в воде. Можно использовать специальную доску: держаться за нее руками, прижимать к ней живот и правильно работать ногами. Также можно лежа на воде и держаться за доску, вытянуть руки, лицо опустить в воду. Перемещаться с помощью ног.

Как научиться плавать ребенку в 9-12 лет

Научить плавать ребенка можно, используя те же методы, что и к детям школьного возраста. В возрасте 10-12 лет детям проще выполнять эти задачи. Поскольку они более физически выносливые, то быстрее могут учиться. Несмотря на плюсы, возникают и трудности. Они могут быть изложены психологическими моментами, в частности, страхом воды или нежеланием учиться.

Для детей такого возраста хорошо подойдет техника плавания "по-собачьи": осуществляя гребка руками, слегка согнутыми ногами следует работать вверх-вниз, а также при этом ритмично дышать.

После этого можно перейти к технике брасса — синхронного движения конечностями: руки "рассекают" воду, выпрямляются и двигаются вперед-назад, а ноги осуществляют толчок по горизонтали.

Кроме того, можно попробовать так называемый свободный стиль: на поверхности воды следует держаться на груди, осуществляя переменные махи руками, а ногами сбивая воду "ножницами".

Научить ребенка плавать могут не только профессиональные тренеры, но и родители. В этом случае важно не только объяснить и показать технику. Важно дотерпеть до момента, когда ребенок самостоятельно поплывет: дотерпеть без упреков, криков и нервов. А еще следует прислушиваться к желаниям ребенка и его настроению.

Как научиться плавать детям и взрослым

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