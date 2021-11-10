Как найти свою "работу мечты" и почему увольняются украинцы: советы рекрутеров и психологов

Как найти свою "работу мечты" и почему увольняются украинцы: советы рекрутеров и психологов

Сейчас в Украине до 150 тысяч вакансий.

Украинцы все чаще решаются менять свою занятость, в поисках "работы мечты", как бы это фантастически ни звучало. И дело здесь не только в деньгах и стабильности. Важен еще комфорт на рабочем месте.

Об этом 10 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Комфорт на работе

Главное – чтобы не идти на работу как на каторгу, объясняет руководитель компании по набору персонала Екатерина Вольская.

"Я за то, чтобы всегда прислушиваться к себе. Главное на самом деле дать себе ответ, что действительно хочется, чем заниматься, как выглядел бы твой рабочий день, какого бы ты менеджера хотел видеть рядом. Это более важно, чем то, что ты делаешь на самом деле", — говорит Екатерина Вольская.

Конечно, вакансию офисного работника в столице и грузчика где-то в райцентре не сравнить. Но и там, и там – условия труда, коллеги или график – должны по меньшей мере удовлетворять.

Работа мечты: чем, кроме денег, привлекает украинцев и как найти свою

Как часто менять работу

Есть версии, что следует менять работу каждые три-четыре года, чтобы быть счастливым. Или перед тем, как устраиваться – выписать положительные и отрицательные вещи на бумажке, а затем определяться.

Подобных вариантов, как выбрать работу – множество. И соцоциологи и психологи постоянно спорят, какой лучше. Но в одном сходятся: поиск работы мечты – это нормально.

Подготовка к смене работы

Чуть ли не самое первое, что советуют специалисты, – к смене работы подготовиться. А не резко бросить одну, не зная ничего о другой.

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"Можем говорить не просто о работе мечты. А умение выбирать ее для себя. То есть внимательно слушать рекрутеров и работодателей, которые предлагают тебе работу. Внимательно понимать, а что именно ты хочешь выполнять, какую рутинную деятельность каждый день", – говорит корпоративный психолог Вера Романова.

Если работаете в крупной компании и вздумаете уходить, стоит попробовать узнать, можете ли реализовать себя без увольнения, в другом отделе. А если же нет, на рынке труда сегодня около 150 тысяч вакансий.

И когда еще лет семь назад в большинстве своем часто меняла работу молодежь, а пожилые люди засиживались на одном месте дольше, то сейчас тенденция изменилась, говорят специалисты. Возраст не имеет значения, а вот опыт, навыки и настойчивость наоборот – преимущество.

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