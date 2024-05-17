Как не допустить утечку газа в квартире: специалисты рассказали, куда обращаться, чтобы подключить приборы

В Украине ежегодно фиксируют отравление угарным газом или даже — взрывы.

К таким трагическим последствиям может привести неправильное подключение газовых приборов в доме.

Как избежать беды - и подключить газовую плиту или котел без риска для жизни - в сюжете ТСН.

Марина показывает котельную своего дома в пригороде Киева. Это специально оборудованная комната, где размещены бойлер и газовый котел.

"Есть определенные технические характеристики при установке газового котла и введения газа в помещение - должен быть отдельный выход обязательно, также небольшое окно, которое открывается на проветривание - это для того, чтобы у нас не накапливался газ в помещении", - говорит жительница села Глеваха Марина Клевченко.

Котел работает весь год, рассказывает хозяйка - благодаря этому в доме постоянно есть горячая вода, возможность приготовить еду, зимой - в квартирах тепло. Марина говорит - к подключению прибора подошли ответственно.

"Газовый котел мы установили несколько лет назад, на подключении были представители компании производителя котла, также были представители газовой компании, они помогли установить, помогли подключить и запустить этот процесс. Это было очень важно в данном случае, потому что это безопасностная необходимость", - говорит Марина Клевченко.

Газовые поверхности подключают работники газовых сетей. После проведения основных работ, один из главных этапов - проверка с помощью специального оборудования. Важно убедиться, герметичны ли соединения. Если пренебречь правилами и подключать газовое оборудование самовольно - можно наделать беды, отмечают газовщики.

Газ

"Всеми этими вещами должны заниматься специалисты, потому что это может привести к несчастным случаям, это утечка, которая в дальнейшем может накапливаться в данном помещении и может возникнуть взрыв, может быть отравление", - говорит мастер филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" Александр Сташевский.

Чтобы оформить заявку на подключение газового оборудования - достаточно обратиться в центр обслуживания клиентов Газосетей.

"Подключение плиты разное для каждого филиала, если мы берем именно Киево-Святошинское отделение, то цена, диапазон цены колеблется от 589 грн до одной тысячи 730 грн за одну единицу. Если мы говорим о реконструкции системы газоснабжения, то здесь все индивидуально для наших потребителей, потому что изготавливаются технические условия, далее разрабатывается проект на газификацию и строительно-монтажные работы, которые рассчитываются индивидуально под каждого клиента", - говорит специалист по обслуживанию клиентов Киевского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" Ирина Грицюк.

Ирина пришла в центр обслуживания, чтобы по всем нормам подключить газовый котел и плиту в своей квартире.

Подключение газа

"Обратилась к профессионалам, профессионально подключат, потому что в квартире будет отопление индивидуальное, то есть газовый котел - это ответственность непосредственно лежит на владельце. Обязательно, чтобы к котлу имели доступ люди, которые понимают и которые имеют навыки и профессию, именно связанные с этим подключением котла", - говорит клиентка Ирина Бевзенко.

Корректная работа газовых приборов - это прежде всего безопасность жителей дома, отмечают газовщики. Поэтому призывают не пытаться самовольно установить или отремонтировать неисправный прибор. Если в помещении чувствуется запах газа - следует немедленно звонить по номеру 104.

"Если даже человек самовольно заменил оборудование, или были какие-то нарушения правил безопасности там газоснабжения или неисправное газовое оборудование и его выключили газоснабжения, человек к нам не обратился и скажем так, самовольно возобновил газоснабжение, действительно лучше обратиться к нам с заявлением. Мы выедем, исправим. Чем раньше человек к нам обратится, тем менее жесткие меры к нему будут приняты", - говорит главный инженер Киево-Святошинского управления эксплуатации газового хозяйства киевского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" Иван Болотнюк.

А значит своевременный вызов мастера - это залог вашей безопасности и безопасности ваших соседей.

Подключение газа

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