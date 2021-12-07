Как не набрать лишнего и сэкономить: секреты новогодних закупок

В среднем этот новогодний стол будет на 20% дороже прошлогоднего.

До праздника осталось меньше месяца, а значит – самое время начинать готовить новогодний стол. Продукты, которые могут храниться долго, эксперты рекомендуют покупать уже сейчас. Многие товары за год уже подорожали, а перед праздником могут еще набрать в цене, но сейчас многие продукты можно приобрести со скидкой.

О том, как не накупить лишнего, не набрать того, что испортится раньше времени и еще сэкономить — говорилось в сюжете ТСН.

В прошлом году шампанское можно было купить и за 90 гривен. Сейчас – от 110. По словам эксперта, украинское шампанское можно купить и 31 декабря, а вот цена на импортное может колебаться в зависимости от курса доллара.

Некоторые продукты сейчас на скидке. Вот, например, апельсины. Но, купленные ныне, до новогоднего стола вряд ли долежат. Фрукты и овощи можно брать за неделю. Исключение – яблоки.

Также читайте В мире цены на продукты достигли десятилетнего максимума: к чему перед Новым годом готовиться украинцам

Заранее можно покупать бакалею. Консервированный горошек, шпроты и икру, без которой новогодний стол – это уже нарушение традиций.

Она абсолютная рекордсменка по подорожанию. Стограммовая банка - от 250 до 500 гривен. Это вдвое больше, чем было в прошлом году. Но сейчас восьмидесятиграммовую банку можно приобрести за 100 гривен.

Если на новогоднем столе хочется сэкономить, то время от времени нужно заходить в супермаркеты и поглядывать на скидки. Но покупать что-то только потому, что рядом с ним стоит желтый ценник, не стоит. Также не следует забывать и о скидках на товары, у которых уже вот-вот истечет срок годности.

Кондитерские изделия, а также хлеб врачи советуют покупать в последнюю очередь. Мясо – за несколько дней. По прогнозам экспертов, домашнее может прибавить в цене от 10 до 30%.

Новости Украины: что из продуктов для новогоднего стола стоит купить уже сейчас

Слишком рано и для "Докторской" колбасы для "Оливье". А вот сухую можно брать.

"Во всем мире выросли цены на продукты питания. Учитывая, что многие продукты на новогоднем столе — икра, цитрусовые — импортного происхождения, то они потянули цены за собой. Также цены на продукты росли в течение года", — объясняет первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

В среднем этот новогодний стол будет на 20% дороже прошлогоднего. Для семьи, состоящей из четырех человек, он потянет на около двух с половиной тысяч гривен. Это с красной икрой, но без балыка, потому что, чем больше деликатесов, тем большая сумма получится в итоге.

Напомним:

Украинцы массово начали выбирать, где будут праздновать Новый год. Самыми популярными направлениями остаются Карпатские курорты, но есть и те, кто предан зимнему морю или пригороду столицы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.