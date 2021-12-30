Как не переесть в новогоднюю ночь и чем заменить традиционные вредные блюда: советы

Как не переесть в новогоднюю ночь и чем заменить традиционные вредные блюда: советы

Не пейте лишний раз таблеток, чтобы быстрее переварилось.

Желудок просит не надо, а рука все равно тянется к тарелке — праздничная ночь уже через два дня, а значит — большинство украинцев ждет пышное застолье. Обычно оно перерастает в немного тяжелый, а иногда и не чуть-чуть день на диване. Можно ли есть — так, чтобы не переесть и чем это все запивать до, чтобы не проглатывать таблетки после, — говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Чтобы традиционные блюда преодолеть желудок было легче, объясняет диетолог, лучше не убирать с них мясо, а заменить слишком жирные продукты как майонез. Не пить лишний раз таблеток, чтобы быстрее переварилось. Лучше – добавить клетчатки. Визуализируем вашу тарелку – делим ее на две части, одна часть – оливье, а другая овощная нарезка – огурцы, помидоры, листья зеленые, салаты, также это могут быть ферментированные овощи, квашеные, соленые и т.д.

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Пытаться поесть раз и не подъедать хаотично, пока смотрим телевизор. А еще, не менее важно, выпить воду перед ужином и правильно выбрать то, что пьете во время нее. Если алкоголь присутствует, следует выбирать чистый алкоголь, коктейли мы исключаем – это лишние сахара, они не нужны никому. Нужно больше пить чистую воду.

Впрочем, самое вредное, то, что может спровоцировать и гастрит, и панкреатит – это привычка не есть целый день, а как только праздничная ночь – напичкаться блюдами.

Горячее блюдо лучше приготовить из нежирной птицы и рыбы. На десерт вместо шоколадных конфет – мандарины, а закуски следует подавать небольшими порциями.

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Как не переесть в новогоднюю ночь и чем заменить традиционные вредные блюда