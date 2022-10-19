Как не замерзнуть дома зимой: специалисты поделились полезными советами

Россияне атакуют критическую инфраструктуру, чтобы оставить мирное население и без света, и без отопления. В таких обстоятельствах важно не только сохранить тепло в доме, но и позаботиться о себе и своих близких.

Полезные советы — в материале ТСН.

Турист, пластун, с 24 февраля еще и ТРОбороновец Сергей Лампицкий хорошо разбирается в выживании в экстремальных условиях. По его словам, если в квартирах не станет свету затемна, то советует пользоваться фонариками. "Фонарики, имеющие красные диоды, для удобного видения ночью", — говорит он.

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко говорит, что этой зимой не будет больших проблем с ресурсами угля и газа. "Накопление этих ресурсов идет по плану. Наиболее высокий риск — разрушение энергетической инфраструктуры", — отмечает специалист.

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Павербанки также пригодятся для того, чтобы быть на связи. Впрочем, главное – это сохранить тепло. "Спальник греет тем, что создает такую дистанцию, в которой тепло. Точнее воздух нагревается и он не сильно охладит то, что внутри", — рассказал Сергей Лампицкий.

Туристический спальник — то, что больше всего может понадобиться в холодные зимние ночи, если россияне нанесут критический ущерб инфраструктуре и не будет обогрева совсем. Дело не дешевое. Цены стартуют от трех тысяч гривен, но для тепла удивительно надежное средство.

"Спальник-одеяло стоит в районе трех тысяч гривен. Его молния по всей длине открывается и можно использовать как большое одеяло. Если холодно, все закрываем и ложимся внутрь. Таким образом лучше сохраняется тепло", — пояснил Сергей Лампицкий.

Артем – эксперт по туристическому снаряжению. По его словам, появился спрос на спальники и системы приготовления пищи. Последние стоят от тысячи гривен. Хотя в обиходе так устройства не очень удобны, говорит он, но при критических условиях хорошо подойдет.

Еда – еще одна проблема, которую нужно будет решить, если не станет газа и электричества. Здесь могут помочь туристические пайки. Экстремальным питанием можно перебиться, пока коммунальщики восстановят инфраструктуру. Такого продукта много на рынке на любой вкус и кошелек. "Этот тип продукта не заменит полноценную пищу, но в таких условиях это лучший вариант, что может быть", — говорит технолог Владимир Шаповал.

Эта зима может показаться действительно тяжелой. Но украинцы его переживут. Несмотря на многочисленные удары россиян по критической инфраструктуре, наша энергетическая система остается стабильной. Если будет разбомблена какая-нибудь тепловая электростанция, то можно будет переключить на другие резервные линии в объединенную энергетическую систему в течение нескольких часов — максимум суток. Впрочем, это не касается зоны проведения боевых действий.

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