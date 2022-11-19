Как несокрушимые украинцы, несмотря на атаки России, отстраивают разрушенные гражданские объекты

Дома, музеи, кафе, которые не являются военными объектами, но регулярно становятся жертвами рашыстов. Впрочем, эти мирные объекты врагу оказываются не по зубам. После обстрелов некоторые из них уже в считанные дни снова открываются, встречают посетителей или жителей.

Как идет восстановление гражданских объектов – говорится в сюжете ТСН.

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10 октября ударной после массированного удара рашистов ударной волной в одном из заведений выбило стекла . Сотрудников спасло то, что они вовремя спрятались в укрытие, но само заведение сильно пострадало. Впрочем, работники говорят, что руки ни у кого не опустились. Неравнодушные люди обращались с призывом помочь. Впрочем, заведение решило все отстроить за свой счет и как можно быстрее открыться. Кофейни и многие заведения стали такой отдушиной, чтобы пообщаться и отвлечься от происходящего. В то время, когда выключают свет, люди приходят в заведения поработать. К тому же, говорят в кафе, многие посетители донатят на ВСУ.

Еще один не военный объект, в который 25 февраля ночью попала ракета, – это жилой дом на улице Кошица в Киеве. Сегодня дом выделяется из других. В доме восстановили балкон, сделали стяжечку, заменили окна, усилили оконные перегородки. Деньги на восстановление выделяли из резервного фонда города, часть еще выделило правительство. Даже, несмотря на проблемы с логистикой, все работы удалось сделать вовремя. В этом доме все готово будет чуть больше, чем через неделю.

Всего в столице враг повредил почти 300 домов. У большинства – просто выбитые стекла. Однако 16 построек сильно пострадали, некоторые — от прямых попаданий. И имели поврежденные несущие конструкции. Впрочем, их удалось спасти.

Как, несмотря на обстрелы, украинцы отстраивают разрушенное

Несколько сложнее с восстановлением исторических построек. В музее Ханенко после ударов 10 октября вынесло стекла, но буквально в тот же день их закрыли деревянными конструкциями, чтобы здание не разрушалось. Фактически, сразу люди начали донатить на музей. Присоединились международные фонды и государство. В случае с обычным зданием здесь могли бы завершить ремонт. Здесь же, например, нужно реставрировать старинные рамы, проводить дополнительную экспертизу. Более масштабные работы проводить до окончания войны, признают, нет особого смысла.

Впрочем, даже несмотря на эти препятствия музей не перестал работать. Вокруг него проводят пешие экскурсии, скоро планируют сделать еще и мастер-классы для детей. А еще месяц назад ракета попала буквально в 100 метрах от музея. От взрывной волны потолок главного корпуса подбросило, а 35 окон вылетели, остальную часть металлопластиковых окон выгибало. Собственными силами музей сделал самые срочные ремонты, чтобы поскорее запуститься. Вскоре планируют завершить замену окон. Государство уже пообещало выделить на это средства. Не исключено, что за этот ремонт может заплатить Россия. В рамках репараций, которые ему присудят.

Напомним, в Киеве провели Международный экономический форум, на котором обсудили восстановление Украины.

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