Как невакцинированным украинцам поехать в другой город: Ляшко назвал единственный вариант

Как невакцинированным украинцам поехать в другой город: Ляшко назвал единственный вариант

После 21 октября поездки в межобластных маршрутах будут доступны только для пассажиров с COVID-сертификатами и отрицательными ПЦР-тестами.

Согласно решению правительства, от 21 октября в Украине будет введено ограничение для пассажирских перевозок между областями всеми видами транспорта.

На вопросы зрителей ТСН о том, как попасть на похороны родственника или на лечение в другой город без прививки, рассказал 13 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко в прямом эфире ТСН.19:30.

Министр напомнил, что со следующего четверга межобластные перевозки будут доступны для пассажиров после предъявления международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, который подтверждает вакцинацию от COVID-19. В тех случаях, когда поездка невакцинированного гражданина в другой город за пределами области является крайне необходимой, Виктор Ляшко предлагает единственный вариант.

"Другой вариант — сделать негативный ПЦР-тест, который будет действовать в течение 72 часов", — подсказал министр.

По его словам, сложную ситуацию с распространением COVID-19 в Украине характеризует не так уровень инфицирования, как увеличение числа госпитализированных. А среди тех, кто попадает в больницу преобладают невакцинированные граждане.

"Сами по себе цифры инфицирования не говорят ни о чем, сегодня мы говорим о госпитализации. Госпитализации, которые растут — это тревожный сигнал. Сегодня как минимум 95 процентов госпитализированных — невакцинированные. Когда мы будем пренебрегать вакцинацией, то госпитализации будут расти, а это повод объявлять "красный" уровень эпидопасности", — отметил он, напомнив, что первой областью, которая была занесена в "красную" зону карантина стала Херсонская.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Украине ожидается в конце октября.

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