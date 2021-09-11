Как обеспечить качество топлива и возможно ли в ближайшее время его удешевление

Как обеспечить качество топлива и возможно ли в ближайшее время его удешевление

Огромное влияние на цену и качество имеет теневой рынок нефти.

Большую часть отечественного рынка топлива до сих пор составляет импортированный продукт. Отказаться от него возможно только модернизировав собственные мощности нефтепереработки, и поборов теневой рынок, который составляет едва ли не 40% всей переработанного нефти, говорят нефтяники.

Как обеспечить качество топлива его стабильную цену, и возможно ли в ближайшее время его удешевление — 11 сентября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Высокое качество топлива сейчас не обеспечить без установок. Называется она — изомеризационная, стоит более 30 млн долларов, и с недавних пор работает на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе.

Она обеспечивает изготовление качественного топлива. А еще отказ от российских реактивов в переработке нефти. А это все — энергонезависимость отечественного рынка топлива.

"На сегодняшний день Украина является импортозависимой страной по энергоресурсам. Так например - дизельного топлива отечественные производители могут и производят около 20-30%. Это очень мало. Мы можем и хотим производить и перерабатывать больше", — говорит начальник управления сырьевого обеспечения и реализации ПАО "Укртатнафта" Дария Скакалина.

Для этого крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны — Кременчугский, который обеспечивает нефтепродуктами более трети украинского рынка, занимается постоянной модернизацией оборудования. Предприятию в этом году исполняется 55 лет.

По словам и.о. первого заместителя председателя правления ПАО "Укртатнафта" Руслан Ляпки, в прошлом году обновили лабораторию по контролю качества сырья, где ежемесячно тестируется более 22 тысяч образцов нефти. А сейчас Кременчугский НПЗ работает над установкой по очистке дизеля, что должно уменьшить стоимость топлива.

И немалое влияние на цену и качество имеет еще и теневой рынок нефти.

Новости Украины: бензин и дизель – возможно ли в ближайшее время удешевление топлива

"Согласно последним данным, теневой рынок составляет почти 40% готовых бензинов и нефтепродуктов. Несмотря на то, что сейчас стандартом готовых нефтепродуктов является Евро-5, но качество, которое предоставляют те "серые" производители — оно не превышает даже стандарта Евро-3 ", — отмечает руководитель программы лояльности и улучшения клиентского опыта ПАО "Укртатнафта" Бронислав Чумак.

И только при надлежащей борьбе с теневым рынком, и постоянной модернизации технологий, убеждены нефтяники, уже через 3-5 лет, доля украинского топлива на внутреннем рынке вырастет с 30% до 60%.

Читайте также:

Самые популярные украинские АЗС изменили стоимость бензина и дизельного топлива

бензина и дизельного топлива Украинские АЗС установили новую предельную стоимость горючего : какой должна быть максимальная цена на бензин и дизель

: какой должна быть максимальная цена на бензин и дизель Впервые за 100 лет во всем мире прекратили использовать один из видов бензина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку