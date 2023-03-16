"Как обезьяны с гранатой": что на самом деле произошло с американским беспилотником над Черным морем — объяснение эксперта

Российский самолет вряд ли задел винт для того, чтобы сбить дрон США, совершавший рутинную операцию в международном воздушном пространстве.

Поскольку российский Су-27 после инцидента над Черным морем вернулся на базу, прямого столкновения с американским беспилотником MQ-9 Reaper, очевидно, не произошло.

Такое мнение высказал обозреватель военного портала Defence Express Иван Киричевский в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, если бы россияне зацепили винт беспилотника, он тоже нанес бы повреждение Су-27, после которых дальнейший полет российского самолета был бы проблематичным.

“Если российский Су-27 не упал в воды Черного моря, значит, он долетел до базы и столкновения как такового не было. Более вероятным выглядит вариант, на котором уже на следующий день начали настаивать отдельные американские СМИ, россияне опасно маневрировали, намеренно сливали горючее, чтобы как-то повредить или создать другие препятствия для американского беспилотника, в итоге этот дрон взорвался и поэтому он упал", — считает эксперт.

Иван Киричевский подчеркнул, что даже американские военные и некоторые профильные обозреватели официально заявляли о непрофессиональном поведении российских летчиков, используя образ "поведение мародеров".

"Россияне в этой истории вели себя как "обезьяны с гранатой" и таким образом выполняли задачу, которая им была поставлена, чтобы просто вытеснить летательный аппарат, как они для себя формулируют, от границ РФ. Понятно, что там нет границ с РФ, а есть законно признанные границы Украины”, — отметил эксперт.

Киричевский также объяснил, почему американцы так спокойно отреагировали на наглость россиян.

“Америка на то и сверхдержава, что она действительно проходила еще большие проблемы. В 2020 году были два случая, когда "вагнеровцы" из своих "Панцирей" сбивали американские беспилотники над Ливией и даже обломки или остатки бортовой аппаратуры этих БПЛА попадали в руки россиян. Соответственно, если у американцев два года назад подобный эпизод случился с более болезненными последствиями, имея такой опыт, реагировать на то, что россияне повели себя как обезьяны с ручкой управления Су-27, это не по статусу сверхдержавы”, — резюмировал он.

Напомним, провокация России по уничтожению американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем усилила напряжение между Кремлем и Вашингтоном.

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