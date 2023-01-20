Как обучение в "Школе Супергероев" помогло маленьким пациентам избавиться от тяжелых болезней и стрессов

В 2022 году "Школа Cупергероев" провела более 3,5 тыс. часов занятий и 360 часов психологического сопровождения практическими психологами школы.

"Гордимся, что, несмотря на войну, школы работают — в Киеве, Житомире, Днепре, Харькове. Война показала, насколько обучение в больницах необходимо, часто животворное для детей. К нам обращаются с просьбой открыть, запустить новые образовательные просторы, так что продолжаем работать! Верю и знаю, что сможем больше, — рассказывает куратор Школы Супергероев и проекта Право на Образование, телеведущая 1+1 Наталья Мосейчук. — Это о знаниях, психологической поддержке, добрых сердцах и вере в будущее, где мы победим".

В 2019 году большая команда волонтеров и единомышленников представила первую в Украине социальную франшизу и начала открывать в крупнейших детских больницах образовательные центры "Школа Супергероев". В конце 2021 года — получили статус государственного учреждения, и несмотря на войну, финансирование за счет государства происходит.

Сейчас в Украине существует 8 таких образовательных пространств. Уже через несколько месяцев ожидаем отремонтированных двух пространств в образовательных центрах Национального института рака в Киеве и Больницы Святого Николая во Львове. Первопроходцами в строительстве больничных школ стали областная и городская детские больницы Житомира. В этом материале мы рассказываем о том, как обучение помогло маленьким пациентам избавиться от тяжелых болезней и стрессов.

Минус депрессия, плюс ВНО

Восьмилетняя Софийка попала в Житомирскую детскую больницу имени Башека в состоянии глубокой депрессии. Девочка была сконцентрирована на плохом физическом состоянии. Из-за ее подавленного психологического состояния лечение не давало желаемого эффекта. Ситуация изменилась после того, как родители и врачи уговорили Софийку пойти в "Школу Супергероев", расположенную в больнице. Через "не хочу" она пришла на первый урок, потом на второй, третий… И уже через некоторое время девочка начала улыбаться и по собственной инициативе ходить на занятия. С изменением эмоционального состояния показатели ее здоровья вскоре улучшились, а лечение начало действовать и через некоторое время Софийку выписали из больницы. Из-за того, что ребенок переключился из плохих мыслей на обучение, оно имело также терапевтический эффект и девочка лишилась депрессии, мешавшей его лечению.

Показательна также история выпускника Юры, который попав на длительную госпитализацию, благодаря индивидуальным занятиям с педагогами "Школы Супергероев", не отстал от школьной программы. Даже после выписки из больницы парень находился дома на реабилитации, он продолжил учиться дистанционно именно с учителями "Школы Супергероев". После окончания обучения и лечения, Юра отлично сдал ВНО и поступил на обучение в университет "Житомирская политехника".

Это только истории двух из 1136 детей, которые за три года прошли обучение в "Школе Супергероев" Житомирской городской детской больницы. Обратная сторона сухой статистики — это истории тысячи детей, которым обучение помогло в лечении и овладении новыми знаниями и опытом, который пригодится в жизни.

”Научно доказано: чем больше положительных эмоций мы испытываем, тем быстрее будет процесс выздоровления. Грусть, страх, угнетение, растерянность… Это эмоции, которые обычно испытывают дети, попавшие на лечение в медицинское учреждение. Именно поэтому они нуждаются в пространстве, в котором смогут общаться со сверстниками, узнавать что-то новое, получать положительные эмоции и хотя бы на определенный промежуток времени отвлечься", — объясняет терапевтический эффект обучения психолог Анастасия Барановская.

Куратор "Школы Супергероев" Наталья Мосейчук акцентирует, что во время войны обучение при больницах стало важной психологической поддержкой. С детьми работают воспитатели, учителя и психологи. Чтобы и научить, и поддержать, и дать надежду. Малыши борются сразу на нескольких фронтах. Воспитатели, учетеля и психологи, родители, врачи – их надежный тыл. Все мужественно выдерживают вызовы времени и идут вперед. Мы же с командой не останавливаемся, и сейчас особое внимание уделяем психологической поддержке детей”, — поделилась Наталья Мосейчук.

Волонтеры + власть + врачи = "Школа Супергероев"

Масштабирование проекта началось около пяти лет назад. К открытию первой "Школы Супергероев" в Охматдете присоединилась своими донатами вся страна — на запуск переданы средства, собранные во время благотворительного марафона в программе "Сниданок з 1+1". С тех пор большая команда единомышленников — проект "Право на образование" и его куратор Наталья Мосейчук, ГО "Маленькое сердце с искусством", ТСН, учителей из Львова и Киева, врачей, экспертов из МОН и Минздрава шли к поставленной цели — чтобы школы при больницах открывались и это происходило на государственном уровне, а не лежало на плечах волонтеров.

“Мы стремились создать проект мирового уровня для масштабирования в Украине. В нем очень подробно описаны все процессы и стандарты. Так же, как это делают в крупных транснациональных корпорациях, где подход и качество одинаковы в любом уголке мира. После презентации некоторые люди нам намекали, что это слишком круто, как для страны, в которой идет война, а кризисы сменяют друг друга. И после холодного душа скептицизма к нам обратились представители власти Житомирской области и города Житомира с предложением реализовать франшизу в двух больницах. А когда в короткий срок открылись две шикарные школы, мы поняли, что наша мечта реальна и ничто не остановит нас на пути ее воплощения”, — рассказывает директор ГУ “Школа Супергероев” Евгения Смирнова.

Сегодня в областной и городской детской больницах работают два образовательных центра "Школы Супергероев", которые являются одними из лучших в Украине.

“Когда просматриваем отчеты по проекту, мы понимаем, что он был открыт не зря. Мы радуемся и понимаем, что это очень важно для Житомира. Ведь это первая школа в Житомире, где лежащие в стационаре дети имеют возможность реализовать свое право на образование. Особенно это важно для детей, которые временно изъяты из семе”, — говорит заместитель городского головы Житомира Мария Мисюрова.

“Для ребенка с диагнозом, который подвергает сомнению его здоровье и жизнь, важно, чтобы оставались элементы понятного ежедневного поведения. Обучение – это неотъемлемая часть жизни каждого ребенка, его обыденность. В условиях больницы оно отвлекает от болезни и тех жизненных условий, в которых оказался ребенок, помогает снизить уровень стресса, ставя понятные ежедневные задачи", – рассказывает руководитель образовательного центра ГУ "Школа Супергероев" в Житомирской областной детской больнице Николай Денисенко.

Три года форсмажоров

"Школы Супергероев" в Житомире открылись в конце 2019 года как раз перед началом пандемии коронавируса. После двух лет карантинных ограничений, в феврале 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину. Но образовательные центры не прекратили свою работу, а наоборот быстро адаптировались к новым вызовам и условиям — дистанционному обучению, проведению занятий в укрытиях и психологической реабилитации детей, подвергшихся травматическому опыту войны.

”С началом войны работа “Школы Супергероев” изменилась. Частые воздушные тревоги сбивают детей с нормального ритма жизни, тем более в больнице. Но мы и в укрытии продолжаем уроки, чтобы дети проводили время с пользой. Наша задача, как реабилитологов образовательного центра, предоставить им знания так, чтобы это было в первую очередь интересно для них, чтобы это способствовало им в скорейшем выздоровлении”, — говорит руководительница “Школы Супергероев” Житомирской городской детской больницы Виктория Михайленко.

Одна за другой "Школы Супергероев" продолжили открываться в больших больницах Днепра, Харькова и Херсона. С 2022 года "Школа Супергероев" получила статус государственного учреждения, и, несмотря на войну, проект продолжает развиваться по всей стране. В скором времени, в 2023 году к открытию планируются два новых образовательных пространства. В Национальном Институте рака в Киеве и в Больнице Святого Николая во Львове.

“В настоящее время мы занимаемся адвокацией бюджета развития школы перед парламентариями и надеемся, что наши аргументы отразятся в увеличении финансирования образовательных центров. К тому же мы не останавливаемся и работаем не только над открытием новых школ, но и развитием новых направлений, таких как дошкольное образование в больницах. Война нас не останавливает, а наоборот заставляет двигаться вперед для достижения новых целей", – рассказала директор ГУ "Школа супергероев" Евгения Смирнова.

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