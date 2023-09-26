"Как обухом по голове": в Киеве оштрафовали пенсионеров-волонтеров, помогающих ВСУ

В Киеве произошел конфликт между волонтерами, плетущими маскировочные сетки, и патрульной полицией. Люди, которые помогают армии, заметили, что в помещении, где они плетут сетки, исчезают вещи. Они вызвали на место полицию, но правоохранители факта кражи не обнаружили, на пенсионера-волонтера, который вызвал полицию, составили постановление за безосновательный вызов – штраф в 3400 грн.



Об этом на своей странице в социальной сети написал Евгений Цыпленков. Пенсионер отмечает, что событие произошло на Оболони, когда волонтеры заканчивали тринадцатую сетку. В помещении начали происходить странные случаи – исчезли две банки скрепок. А на следующий день, на рабочем месте, волонтеры обнаружили полный беспорядок.



Он пишет, что на место вызвали полицию, но полицейские только спрашивали: "Что исчезло?"



"Когда они поднялись к нам вверх и, не слушая моих объяснений, командир сразу озвучил свое решение: "Это ложный вызов!" А вы бы видели этого доблестного воина с планшетом. Я ему дважды объяснял о наших исчезновениях. И дважды он спрашивал: "Что пропало?". Но вас вызвали оказать нам помощь, хоть психологическую. А тут тебе как обухом по голове "Ложный вызов". А это штраф 3400 гривен. И потом, мы здесь чепухой занимаемся. И, как потом мы узнали, существует вилка штрафа 850 — 3400 грн", — написал пенсионер.



То есть волонтеров наказали строжайший из возможных вариантов.

Волонтеров оштрафовали на 3400 грн.

Сайт ТСН.ua выяснял обстоятельства такого поведения патрульных полицейских.В полиции Киева нас заверили, что по вызову выезжали не их сотрудники. Выяснилось, что это были патрульные полицейские."Мужчина вызвал патрульных именно на кражу, но факт кражи не подтвердился. Все просто было разбросано, поэтому и составили постановление о ложном вызове. Патрульные полицейские действовали в соответствии с законом. Но постановление мы уже отменили, учитывая, каким благородным делом занимается этот мужчина – помогает армии", – сообщили сайту ТСН.ua в патрульной полиции.Наконец, после огласки этой истории, нам объяснили, что постановление о штрафе будет отменено, а у пенсионера-волонтёра попросят прощения.На событие отреагировал Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции: "У истории есть положительное завершение. Постановление отменено, с Евгением Ивановичем обсуждены пути возможного будущего сотрудничества на пути к нашей Победе"."Благодарю всех неравнодушных людей за поддержку в нашем споре с полицией. А сегодня мы размещаем нашу тринадцатую сетку "мистическую". Сетка — со своей историей и дальнейшей судьбой", — написал на своей странице пенсионер.А в отношении патрульных, которые так легко оштрафовали пенсионера-волонтера, расследования не будет. В патрульной полиции подчеркивают, что полицейские действовали в рамках закона и ничего не нарушили.

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