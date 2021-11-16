Как оформить "Карту киевлянина": экономия на проезде после резкого удорожания и другие ее привилегии

Как оформить "Карту киевлянина": экономия на проезде после резкого удорожания и другие ее привилегии

С "Картой киевлянина" будет дешевле после поднятия цен на проезд в транспорте столицы.

В Киеве цена проезда в общественном транспорте, предварительно, с 1 января 2022 года вырастет до 20 грн. Сэкономить смогут, в частности, владельцы "Карты киевлянина", для которых поездки в метро, маршрутках, трамваях и троллейбусах будут дешевле — 12 грн.

Что такое "Карточка киевлянина" и как ее получить, читайте в материале ТСН.ua.

Прежде всего, поясним, что муниципальная карта "Карточка киевлянина" – это многофункциональная электронная пластиковая карта, введенная в Киеве. С ее помощью людям предоставляются льготы, доплаты, пособия, компенсации, услуги, услуги и скидки. Также благодаря этой карте жители столицы могут оплачивать, например, "коммуналку" и проезд в общественном транспорте.

Кто имеет право на получение "Карточки киевлянина"

"Карточка киевлянина" выдается по обращению граждан, которые, в частности, зарегистрированы в Киеве. Ее также могут получить "не киевляне", если они официально трудоустроены в столице.

Также получить "Карту киевлянина" могут лица:

имеющие право на льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с законодательством Украины, на дополнительные льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с актами КГГА;

внутренне перемещенные лица, учтенные в городе Киеве;

получают полное общее среднее, профессиональное (профессионально-техническое) и высшее образование в учебных заведениях всех уровней аккредитации, а также являются родителями (опекунами) детей, которые учатся в школах столицы.

Как оформить "Карту киевлянина"

Для оформления "Карты киевлянина" прежде всего нужно обратиться в "Ощадбанк". С собой нужно иметь паспорт и идентификационный код. Среди других документов, необходимых для оформления "Карточки киевлянина":

документ, подтверждающий статус льготника (для киевлян-льготников);

справка о трудоустройстве в организации, зарегистрированной в Киеве (для киевлян-льготников);

цветное фото 3х4 (при отсутствии качественного фото, вклеенного в паспорте).

Для людей, имеющих право на льготы, доплаты, пособия, компенсации, выпуск "Карты киевлянина" бесплатный. Оформление карты длится 30 календарных дней с момента подачи документов.

Граждане, которые по объективным причинам не могут самостоятельно прийти в банк, представляют документы через своего уполномоченного представителя. Это лицо должно предъявить свой паспорт, паспорт человека, желающего оформить "Карту киевлянина", или документ, его заменяющий, и документ, подтверждающий его полномочия как представителя.

Те, кто не зарегистрирован в Киеве, могут обратиться в отделение "Ощадбанка" с документами необходимыми для открытия банковского счета (паспорт, ИНН и т.д.), а также иметь справку с места работы, о том, что он является работником этого предприятия.

В случае потери или повреждения "Карты киевлянина" ее владелец платит комиссию за изготовление новой карты. Кроме того, если держатель карты не подпадает ни под одну категорию льгот, то за год за пользования ею нужно платить 120 гривен.

Как прекращается действие "Карты киевлянина"

Срок действия "Карты киевлянина" указан на самой карте. По истечении его срока действия человек может обратиться с заявлением об изготовлении новой карты.

Действие "Карты киевлянина" прекращается в следующих случаях:

потеря карты;

механическое повреждение карты;

окончание срока действия карты;

изменение персональных данных держателя карты;

по желанию владельца карточки или его смерти;

Как сообщалось, с 1 января 2022 г. в Киеве планируется повышение цен на проезд в транспорте в два с половиной раза. Однако есть варианты, как сэкономить. Как это сделать читайте здесь.

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