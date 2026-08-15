Как оформить пенсию в 60 лет и не лишиться выплат из-за одного дня опоздания

Пенсия в Украине

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Украинцам, достигающим 60-летнего возраста, следует внимательно следить за сроками подачи документов в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Задержка даже на один день может привести к потере денег за несколько месяцев.

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», для подачи заявления о назначении пенсии по возрасту предусмотрен четко определенный срок, составляющий в общей сложности четыре месяца.

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Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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Когда подавать заявление к 60-летию

Подать документы в ПФУ можно уже за месяц до достижения 60 лет.

В таком случае документы будут приняты к рассмотрению, однако сама пенсия будет начислена строго со дня, следующего за наступлением 60-летия.

Начисление происходит в автоматическом режиме. В случае смерти человека до достижения 60 лет информация об этом в режиме онлайн (при оформлении свидетельства о смерти) сразу поступает в ПФУ и в банк, где открыта карта. В таких случаях пенсия не начисляется, а если средства уже были перечислены — они блокируются и возвращаются в бюджет Пенсионного фонда.

Правило трёх месяцев «после»: как получить деньги задним числом

Гораздо важнее — предельный срок подачи заявления после дня рождения. Законодательство предоставляет будущему пенсионеру три месяца после достижения 60-летнего возраста для подачи заявления.

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Если успеть в течение 3 месяцев: Пенсию назначат и начислят в полном объеме, начиная с даты «60 лет + 1 день». Все средства за пропущенные месяцы выплатят в совокупности за весь период.

Если опоздать хотя бы на день: в случае пропуска трехмесячного срока выплаты назначаются исключительно с даты подачи заявления. Все деньги за предыдущие месяцы после 60-летия безвозвратно «сгорают».

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