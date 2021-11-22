Как охраняют границу с Беларусью: за ситуацией наблюдают с дронов, а на разграничительной линии – спецтехника и нацгвардейцы

Как охраняют границу с Беларусью: за ситуацией наблюдают с дронов, а на разграничительной линии – спецтехника и нацгвардейцы

Северная граница – под усиленной охраной, уверяют силовики.

В международные пункты пропуска на украинско-белорусском рубеже перенаправлены нацгвардейцы и усиленные группы реагирования. По информации пограничников, мигранты с польско-белорусской границы отошли, но они до сих пор на территории Беларуси.

О том, спокойно ли сейчас в приграничных селах – 22 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Незамеченными чужаки в приграничных с Беларусью селах не останутся. Все потому, объясняет сельская староста с. Рудня Нина Игнатюк, что все местные должны сразу сообщать о посторонних. Уже она звонит пограничникам и в полицию.

Украинские села Рудня и Прилуки ближе всех к границе с Беларусью. Местные признаются, хоть и следят внимательно за ситуацией на белорусско-польской границе, но пока спокойны.

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Чем ближе к границе – тем больше припаркованных фур на обочине. Водители цистерн, которые возят из Беларуси битум для строительства дорог, говорят: в последние дни на границе – задержки.

А в международном пункте пропуска "Выступовичи", от которого до Беларуси менее 20 километров, первое, что бросается в глаза – усиленные пограничные группы реагирования. Бойцы говорят, мигранты от польской границы отошли, но все еще на территории Беларуси.

"У границ с Украиной их (мигрантов — Ред.) нет. Для себя мы определили те направления, где может быть скопление мигрантов, эти направления перекрыты", — отмечают пограничники.

Мигрантский кризис: спокойно ли в украинских селах рядом с белорусской границей

Именно поэтому на таких пунктах пропуска как "Выступовичи" и усилена охрана.

За ситуацией на границе наблюдают с дронов, а на разграничительной линии стоит спецтехника и нацгвардейцы.

"У нас есть бронированный автомобиль "Торнадо". Алгоритм действий – будет переведен военный резерв в усиленный вариант несения службы, где будем выдвигаться на разграничительную полосу", – объясняет командир роты оперативного назначения Эдуард Полозняк.

Отмечается, что здесь сосредоточены подразделения Нацгвардии и пограничников из разных уголков Украины. Живут бойцы недалеко от границы в палаточном городке. И готовятся к учениям, которые начнутся завтра.

Напомним:

На западной границе вблизи города Чоп стражи порядка задержали группу мигрантов без документов. Им передвигаться по нашей территории помогали сами украинцы. Десять иностранцев без документов через территорию Украины направлялись в ЕС.

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