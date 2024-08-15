"Как они будут ходить мимо вдов и сирот?": в Сети — скандал из-за приглашения курских беженцев в Украину

Украина официально объявила о намерениях помочь россиянам, проживающим на территории Курской области, которые являются мирными жителями и нуждаются в гуманитарной помощи. Эта информация вызвала очень бурные дискуссии в соцсетях, где комментаторы высказали свои мнения по поводу помощи жителям того региона, откуда по Украине остервенело бьют ракетами.

О намерениях предоставить гуманитарную помощь от имени Украины на своей странице в Facebook сообщила вице-премьер Ирина Верещук, эта же информация опубликована и на официальном сайте Минреинтеграции Украины. И в соцсети, и на сайте ведомства информация обнародована на русском языке. Как уточнила Ирина Верещук, это было сделано специально, чтобы было понятно россиянам.

"В связи с возможным ухудшением гуманитарной ситуации на прилегающих территориях Курской области РФ, Украина должна быть готова к приему российских беженцев, — написала Ирина Верещук. — Поэтому Минреинтеграции ввело круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, нуждающихся в гуманитарной помощи или желающих эвакуироваться в Украину".

Тот самый пост Ирины Верещук. Скриншот со страницы в Facebook.

К этому она добавила: "Заявку можно оставить следующим образом:

позвонить по телефону или написать на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram или WhatsApp.

написать на электронную почту: hotlinesos24@gmail.com



Украина соблюдает все нормы международного гуманитарного права. Мы обеспечим мирным жителям Курщины необходимую защиту и гуманитарную поддержку".

Выразили протест

На этот пост в соцсети отреагировали сотни комментаторов. Многие украинцы не только выразили свое возмущение, но и назвали это издевательством над потерявшими на этой войне близких.



"Читаю и плачу, честно, ну как так, как?!! Нет просто слов, после видео наших пленных, того, как хоронят 20-летних парней, я просто плачу! Какая эвакуация на территорию Украины, нам мало коллаборантов? Да пусть сидят на своих любимых болотах! Вы вообще думаете, как они будут ходить мимо сирот, вдов, родителей, которые потеряли детей, мимо воинов, которые свои годы отдали защите государства? Есть наш хлеб в то время как наши мужчины только мечтают о нем? Это издевательство", — прокомментировала пост одна из комментаторов, сумчанка Елена.



Еще один из тех, кто резко прокомментировал этот пост, житель Ивано-Франковской области Дмитрий, написал следующее и спросил у Ирины Верещук: "Если кто-то из этих беженцев наведет ракету по какому-либо гражданскому объекту, вы готовы взять на себя уголовную ответственность?"

Россияне уже интересуются предложением

ТСН.ua направил в Минреинтеграции запрос с вопросами о том, обращался ли уже кто-нибудь из россиян за гуманитарной помощью и какова ключевая цель открытия горячей линии для жителей страны-агрессора.

В ответах для ТСН.ua в министерстве отметили следующее: "Обращения начали поступать. Особенно от тех, кто имеет родственников в Украине. Относительно цели открытия горячей линии: это необходимо для установления контакта с гражданским населением в пределах зоны безопасности, а также для оценки гуманитарных потребностей. Больше информации пока предоставить не можем".

Мнение политолога

В свою очередь, политолог Владимир Фесенко в комментарии для ТСН.ua отметил, что соцсети отреагировали сугубо эмоционально. Так, как это происходит всегда.

"Соцсети отреагировали чисто эмоционально и абсолютно иррационально ", — говорит Фесенко.

И продолжает: "Это сугубо эмоциональная реакция, которая не соответствует логике военной операции в Курской области. Скажу резко: таких примеров дурноватой реакции у нас очень много. В чем суть решения о предоставлении гуманитарной помощи и открытии военных комендатур (пока это только решение, которое не реализовано)? Нужно понимать то, о чем это свидетельствует, надо понять логику , а не давать оценку вопросу о гуманитарной помощи. Эти решения означают, что украинская сторона будет создавать плацдармы на юге Курской области и на долгосрочную перспективу. Это не означает того, что сейчас происходит рейд, а завтра украинские войска выходят из Курской области. Нет. Это плацдарм на долгосрочную перспективу. Это не означает, что Украина собирается оккупировать эти территории либо аннексировать. Таких намерений нет. Об этом сказали официальные лица".

По словам Фесенко, плацдарм на территории России – это инструмент военного и политического давления на Россию на предстоящих переговорах.

"Это значит, что мы будем выступать на этих переговорах с позиции силы. Не так, как сейчас, когда Россия давит на нас, находясь на нашей территории. Если мы остаемся там (в Курской области) на долгосрочную перспективу, то возникает вопрос о том, как быть с мирным населением. Мы должны продемонстрировать, что Украина не будет действовать так, как действует Россия на оккупированных территориях. Не будет повторения Бучи, Ирпеня, не будет мести. В противном случает мы будем превращаться в такого агрессора как Россия. Мы должны демонстрировать контраст, что мы – цивилизованное европейское государство, которое воюет совсем иначе. Гуманитарная помощь - это часть этой цивилизованной позиции".

Зеленский: ВСУ продвигаются на Курщине! Уже более 80 сел и городов под контролем!

Ранее сообщалось о том, что Украина и РФ начинают переговоры об обмене пленными, взятыми на Курщине.

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