Как операция ВСУ на Курщине ударила по Путину: Запад не отказывается от переговоров, хоть в Москве это отрицают

Чем дольше длится украинская операция на Курщине, тем больше в западной прессе появляются подробности и детали относительно ее подготовки и реализации. Однако все они так или иначе сводятся к одному – неизбежности переговоров.

Больше всего обсуждают две статьи. Первая – The Washington Post – где шла речь о якобы сорванных между Украиной и Россией переговорах по соглашению о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам, которые должны были состояться еще в августе в Катаре. А, вторая, — The Economist – где приводятся подробности планирования главкомом ВСУ Сырским удара по российскому пограничью, "чтобы отвести российские войска с Донбасса и иметь козырь на предстоящих переговорах", не предупреждая при этом Запад. Так как две предыдущие операции, как утверждает издание, не удалось воплотить из-за слива россиянам и блокирования Западом.

Что из этого правда, а что нет – узнаем мы не скоро, ведь операция Сил обороны Украины на Курщине еще продолжается. К тому же переговоры по энергетической безопасности в Катаре действительно планировались, но без участия России, в рамках подготовки ко второму саммиту мира, которую, как говорил сам президент Зеленский, должны завершить до ноября 2024 года. Почему именно такой дедлайн? Очевидно, горизонт планирования сводится к американским выборам 5 ноября, когда станет известна фамилия следующего президента США. Ведь о склонении Украины к переговорам с Россией везде звучит в контексте возможного второго "пришествия" Дональда Трампа в Белый дом.

Привязываются к этой дате и в Кремле. Всем очевидно, что Россия сталкивается с нехваткой ликвидности, мобилизационного ресурса и оружия. А украинская операция на Курщине только обнажила эти проблемы, сделав их очевидными для Запада. Возможно, именно поэтому в новых агитационных видеороликах Минобороны РФ, где россиян призывают подписывать контракты и идти убивать украинцев, повышенные выплаты (состоящие из так называемой зарплаты в месяц и одноразовой региональной выплаты, а это от $10 до $20 тыс.) можно получить до 1 декабря 2024 года. А потом, как об этом писала западная пресса, Путин, очевидно, будет принимать решение об объявлении "второй" большой волны мобилизации в РФ (так называемая первая была в сентябре 2022 года).

Как украинская операция на Курщине ударила по России и лично Путину? Какие месседжи он посылает Западу? И почему наши союзники и партнеры все еще верят в возможность переговоров с Россией о справедливом мире, когда Путин продолжает настаивать на капитуляции Украины? Читайте в материале ТСН.ua.

Красные линии: их больше нет

Пока операция ВСУ в Курщине еще продолжается, можно сколько угодно гадать о ее истинных целях и мотивах. Но констатировать два безоговорочных вывода все же можно: первый – Москва проспала удар Украины; второй – это нарушило негласный консенсус на Западе, что война рано или поздно будет заморожена по действующей линии фронта, потому что ВСУ не способны прорвать оборону россиян и выйти из тупика на поле боя, который сложился после неуспешного контрнаступления Украины летом 2023 года.

По словам американского сенатора-демократа Марка Келли, украинская операция в Курщине шокировала Путина, и это действительно может изменить течение войны. В понедельник, 19 августа, на совещании руководителей украинских зарубежных дипучреждений Владимир Зеленский заявил, что ВСУ сейчас контролируют более 1250 кв км территории врага и 92 населенных пункта, продолжается укрепление позиций ВСУ, стабилизация определенных районов и пополнение украинского обменного фонда.

В украинском МИДе уже заявляли, что Киев не заинтересован "забирать территорию в Курской области". "К сожалению, у Украины нет достаточно возможностей наносить дальнобойные удары всем оружием, которое имеется, чтобы защититься от этого террора. Нет пока этих соответствующих решений, на которых мы настаиваем. Поэтому есть необходимость с помощью ВС проводить освобождение этих приграничных районов от российских военных контингентов, которые наносят по Украине удары", – заявлял спикер МИД Георгий Тихий. Через две недели после начала украинской операции в Курщине, как пишет немецкий таблоид Bild, ВСУ близки к закрытию котла по реке Сейм: осталось 2,6 км, потому что украинские силы взорвали все мосты, в окружение могут попасть до 3 тыс. российских солдат.

"Мы сейчас имеем чрезвычайно важное идеологическое изменение, а именно: вся наивная, иллюзорная концепция так называемых "красных линий" в отношении России, царившая в оценках войны некоторых (западных — ред.) партнеров, рассыпалась в эти дни где-то под Судьей", — добавил президент Зеленский, выступая на совещании руководителей украинских зарубежных дипучреждений.

Действительно, об угрозах превратить Украину или какую-нибудь из западных стран в "ядерный пепел" сейчас можно услышать разве что в ток-шоу российских пропагандистов вроде Соловьева. Даже Telegram-канал безумного заместителя секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева в последний раз обновлялся 8 августа, над чем уже смеется праворадикальное кремлевское крыло, оправдывая отправку на Курщину российских срочников, которых ВСУ взяли в плен.

От провала на Курщине Кремль пытается всячески дистанцироваться, опрокидывая ответственность на военных и местные власти. Путин, делая вид, что ничего не происходит, в понедельник, 19 августа, ездил в Азербайджан. А уже на следующий день, 20 августа, впервые за 16 лет, приехал в Беслан, где в 2004 году произошел теракт, который так и не был расследован, в частности, действия спецназа ФСБ во время штурма. Тогда террористы захватили более тысячи заложников и содержали более двух суток в заминированном школьном спортзале. Погибли 334 человека.

Но перевести стрелки и сместить фокус внимания все же нужно было. Поэтому, с самого начала украинской операции на Курщине, кремлевские блоггеры и военкоры обвинили Лукашенко, мол, это решение отвести белорусские войска от украинской границы вроде бы позволило прорыв границы. На прошлой неделе Кремль даже решил отправить в Лукашенко на интервью депутата Госдумы, мужа пропагандистки Скабеевой, Евгения Попова. Правда, получилось не очень, да и белорусский диктатор еще раз подтвердил, что "красные линии" Путина – это был только блеф.

"Вот эта подобная эскалация со стороны Украины – попытка толкнуть Россию на асимметричные действия. Ну, допустим, применение ядерного оружия. Знаю точно, что в Украине были бы очень рады, если бы Россия применила, или мы там, тактическое ядерное оружие. Это было бы Счастье. Вот тогда, наверное, у нас вряд ли союзники остались бы.

Переговоры с РФ: Путин отказывается

Хотя западные медиа отмечают, что ключевые союзники и партнеры не знали о подготовке Украиной операции на Курщине, ВСУ использовали западное оружие. США и европейские партнеры заявили, что Киев не нарушил этим никаких ограничений. Некоторые страны, такие как Германия, высказывались еще жестче, что для российской пропаганды было настоящим разрывом шаблона, ведь они очень долго эксплуатировали тему победы над нацизмом во Второй мировой войне, запугивая Германию "можем повторить".

Уже многие американские и европейские журналисты, вместе с украинскими военными, побывали на российской территории, которую мы сейчас контролируем. Это выбило у кремлевской пропаганды козыри из рук: западные репортеры воочию увидели, как российские власти бросили местное население, не помогши эвакуироваться, а сейчас делают вид, что все под контролем и ничего не происходит. Даже у китайских медиа увеличилось в последнее время вопросов к России, мол, что же происходит, как прорыв границы стал вообще возможным, и когда ВС РФ возобновят контроль над Курщиной. Наверное, с теми же вопросами в Москву во вторник, 20 августа, приехал и премьер Госсовета КНР Ли Цян, пока китайские СМИ берут интервью у российских командиров "Ахмата", которые говорят, что война, как и бои на Курщине, истекут через 2-3 месяца.

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По данным The Wall Street Journal, чтобы отразить украинское наступление на Курщине, Россия перебросила туда из других участков фронта несколько бригад численностью до 5 тыс. военных. Одна из них из Донецкого направления, где россияне имеют преимущество – до Покровского врага осталось около 10 км. Однако для остановки украинского наступления россиянам в Курщине, по данным WSJ, может потребоваться до 20 тыс. военных. На прошлой неделе министр обороны Литвы отмечал, что Москва опрокидывает войска даже из Калининграда, что указывает на нехватку резервов.

Еще на прошлой неделе Путин публично отказался от переговоров с Украиной. Хотя и до этого было наивно надеяться, что Кремль готов говорить с Киевом о чем-то кроме капитуляции или временной паузы в боевых действиях (чтобы восстановить резервы, накопить оружие и мобилизационный ресурс) и согласия на российскую оккупацию четырех украинских областей, которые Путин незаконно записал в конституции РФ Через неделю после этих заявлений кремлевского "фюрера", в российском МИДе несколько скорректировали позицию Москвы: по словам замминистра иностранных дел РФ Юрия Ушакова, "мирные предложения России не аннулированы, но на данном этапе Москва не будет говорить с Киевом".

На Западе уверены, что рано или поздно война должна закончиться именно за столом переговоров. Ранее ТСН.ua уже неоднократно писал, что Украину много раз просили изменить свое мнение по поводу участия России во втором саммите мира. И, как мы слышим, на официальном уровне Киев не исключает такой возможности. В пятницу, 16 августа, советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил: "Если мы говорим о потенциальных переговорах, нам придется усадить РФ за стол напротив на своих условиях". То есть, как видим, Киев не отказывается от переговоров с Москвой. Но мы справедливо хотим укрепить свои позиции, чтобы не позволить Путину продолжать требовать только капитуляции.

От украинских дипломатов, с которыми общался ТСН.ua, неоднократно приходилось слышать, что за последние несколько месяцев официальный Киев действительно несколько изменил свою риторику. Теперь украинские чиновники не исключают возможность встречи с россиянами за одним столом переговоров, как об этом говорят на Западе, потому что в США и ЕС до сих пор верят, что, даже при невыгодных для себя условиях, Москва будет выполнять взятые на себя обязательства.

Большинство западных аналитиков в своих статьях об украинской операции на Курщине продолжают подчеркивать, что это добавит Киеву баллы на предстоящих переговорах с Москвой, пока, как пишет Politico, "Путин парализован кризисом" из-за событий на Курщине. Весс Митчелл, бывший помощник госсекретаря США при президентстве Трампа, в статье для Foreign Policy даже отмечает, что при таких обстоятельствах Белый дом должен усилить военную помощь Украине, чтобы быстрее нанести поражение России и сделать невозможным таким образом нападение Китая на Тайвань.

Тем не менее, ни существенные успехи, ни поражения Украины на поле боя автоматически не трансформируются в желание наших западных партнеров предоставить ВСУ как можно большее количество оружия. Особенно это заметно в рядах европейских союзников. Например, как уже второй раз заявляет президент Чехии Петр Павел, Запад согласился бы на заморозку войны по действующей линии фронта. А это фактическое согласие на российскую оккупацию украинских территорий. И на это есть две причины:

страх второго президентского термина Трампа, при котором США сфокусируются исключительно на Китае;

и нежелание объяснить своим избирателям, почему их ОПК требуют больше инвестиций, чтобы помочь Украине.