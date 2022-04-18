Как опозорилась российская армия, проблемы с мобилизацией и последняя надежда Путина: интервью с американским генералом

Российская армия уже потерпела поражение в Украине. Путину понадобится много лет, чтобы восстановить боеспособность своих вооруженных сил и флота.

Большое решающее сражение за Донбасс, которым несколько недель подряд пугала Россия, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, началось. В понедельник, 18 апреля, вечером российские военные активизировались на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей, где пытались прорвать оборону ВСУ.

Лишь в городе Кременная, где сейчас продолжаются уличные бои, россиянам удалось прорваться. На юге, по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сохраняется опасность высадки морских и воздушных десантов. Но после уничтожения двумя ракетами "Нептун" флагмана ЧФ РФ ракетного крейсера Москва эта возможность существенно снизилась.

ТСН.ua продолжает анализировать положение дел на фронте. На этот раз мы побеседовали с бригадным генералом в отставке, старшим научным сотрудником Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевином Райаном.

В интервью ТСН.ua он рассказал, как российская армия опозорилась на весь мир, почему ее больше никто не боится, и решится ли Путин действительно использовать ядерное оружие, если все проиграет.

– Начнем с целей Путина. Он вообще чего-то достиг в Украине за эти почти два месяца войны?

- Цели президента Путина изменились с декабря, когда он впервые начал угрожать НАТО, США и Украине. Его цели стало значительно меньше. Ибо сначала он угрожал всей НАТО в восточной Европе. А сейчас он угрожает Украине напрямую, адресуя свои угрозы президенту Зеленскому и украинскому правительству. Даже в рамках этих новых целей Путин еще больше убавил свои требования.

Поначалу было ясно, что его войска желают захватить Киев и еще больше местности. Но сейчас президент Путин решил, что битва на востоке Украины станет финальной фазой этой активной борьбы. Война может продолжаться. Но активная борьба с быстрой атакой, которую мы видели от россиян и которая уже прошла, закончится этой фазой на Востоке. И возможно, президент Путин возьмет больше территории на Востоке.

Итак, к концу этих активных боев, которые начались в феврале, российские военные захватят значительные территории на юге и востоке Украины. Хотя они не достигли всех своих целей именно из-за храбрый отпор украинских военных, Россия все равно достигнет многих целей.

– Что для российского флота и Путина лично означает уничтожение ракетного крейсера "Москва"?

- Конечно, затопление "Москвы" было важным символически, потому что это, пожалуй, был самый большой российский корабль Черноморского флота. Это был флагман. Но более важно символизм того, что это оказало реальное влияние на российский флот в Черном море и возможности достижения Россией своих стратегических целей в Черноморском регионе.

Утрата "Москвы" предположительно составляет около 10% военно-морской боевой мощи России в Черном море. Так что 10% было потеряно. Это был координационный корабль и узел связи, которым они прикрывали или могли бы прикрывать, например, высадку десанта в Одессе. Этой возможности больше нет.

Россия очевидно хочет больше контролировать Черноморский регион. Потому они пытаются захватить так много земли на юге Украины, чтобы отрезать Украину от Черного моря. Но Россия не одержит победу, если их Черноморский флот там не будет, чтобы контролировать море. Поэтому стратегически потеря "Москвы" для РФ очень велика.

– Сколько боеспособности уже потеряла российская армия за эти два месяца войны против Украины?

- Я могу анализировать только ту информацию, которая есть в открытых источниках. Но данные из открытых источников говорят, что из примерно 160 батальонных тактических групп, которые Россия имела в начале войны, 120-130 вступили в войну и пытались попасть в Украину. Из этих 120-130 по последним подсчетам после того, как подразделения начали отходить от Киева, у русских было примерно 70-80 батальонных тактических групп. Следовательно, это значительные потери. То есть, в России осталось налицо лишь 50% тех батальонных тактических групп, которые она имела в начале.

Поэтому они понесли огромные потери с точки зрения своей боевой силы. И самое главное, что у них, кажется, нет контрактников или добровольцев и подразделений, чтобы восполнить эти потери. Итак, часы тикают против армии Путина. Они теряют войска и части. И, похоже, они не могут создать новые войска и подразделения взамен.

- Возможно ли сейчас деблокировать Мариуполь и уволить Херсон?

– Боевые действия в Мариуполе и Херсоне важны с точки зрения цели российских военных получить единую полосу земли вдоль южной границы Украины, чтобы отрезать Украину от Черного моря. Оборона в Мариуполе потрясающая. Это удивительное достижение, что украинские военные до сих пор там держатся. Я не знаю, как долго это еще может продолжаться, потому что они почти полностью окружены. Однако мы должны помнить из истории, что существуют примеры того, как маленькие группы держались много недель и месяцев.

Херсон также очень важен, потому что Херсон и Николаев являются двумя "шлюзами" для дальнейшего продвижения сухопутных войск России в Одессу. То, что они до сих пор не под полным контролем российских военных, также является большой заслугой украинских бойцов, что блокирует реализацию Путиным его стратегической цели в южной части Украины.

– Какого вооружения не хватает Украине, чтобы провести эти операции?

– Я думаю, что Украина просит помощи в определенных видах оружия, которые, по ее мнению, дадут ей лучшую возможность победить российские силы как на Востоке, так и на Юге. Они включают часть оружия, недавно переданную США и НАТО. Важнейшими, по моему мнению, будут системы ПВО, такие как С-300 или другие типы оружия, которые смогут сбивать не только российские самолеты, но и некоторые ракеты и крылатые ракеты.

Вдобавок, для этого приближающегося на востоке боя Украине также нужны артиллерийские системы и контрбатарейные радары, которые позволят украинским войскам знать, откуда идет артиллерия, и направлять ответный огонь. Эти вещи будут очень важны в этой борьбе на востоке Украины и, конечно, в битве за Херсон.

- Вы видите желание стран, имеющих такое оружие, передать его Украине? Что это могут быть за страны?

- Причина, почему я упомянул системы ПВО и артиллерию – это то, чего просит Украина. Это то, что некоторые страны должны и могут предоставить. Но это тоже вещи, которые очень трудно получить в тех количествах, которые нужны Украине. Поэтому я сказал, что думаю, что есть гораздо более важные вещи. США, например, имеют только системы ПВО и радары Patriot, и их всего 15 батальонов в собственном пользовании. Поэтому США реально не могут предоставить Patriot Украине.

Системы С-300 гораздо более распространены среди стран мира. И я думаю, что это возможность для нас получить больше этих систем для Украины. И это будет важно как во время этих боев на Востоке, так и после завершения активных боев. Когда у нас будет какое-то "прекращение огня". Будет важно иметь все больше и больше таких систем ПВО, чтобы Россия не могла угрожать Украине ракетными ударами во время так называемого "мира" или "прекращения огня".

- Все понимают, что битва за Донбасс будет решающей. Почему Россия никак не могла ее начать?

- Ну, как вы говорите, битва на Донбассе будет решающей. Думаю, что эта фаза активной борьбы близится. Это не значит конец насилия и войны. Но это значит конец этой фазы активной борьбы. Россия еще не начала эту операцию в полном объеме, потому что все еще собирает и перегруппировывает свои войска, которые движутся с Севера, чтобы интегрировать их в подразделения, находящиеся на Востоке. Однако Россия не будет долго ждать. Эта операция на Востоке она начнется очень скоро. Так скоро, как только сможет, потому что, как я уже сказал, время работает против находящейся под дулом ружья русской армии, часы тикают. Поэтому они должны сделать это в ближайшее время, потому что продолжают терять свои подразделения и войска, которые они не могут заменить. Чем дольше они будут ждать, тем труднее им будет добиться успеха на Востоке Украины. Поэтому это произойдет в ближайшие неделю-две.

– Если Украина выиграет битву за Донбасс, можем ли мы сказать, что российская армия полностью потеряет боеспособность?

– Вы задали важный вопрос. И позвольте мне остановиться на условиях выигрыша и проигрыша. Я не думаю, что любая сторона сможет добиться всех своих целей и одержать решающую победу в этой войне. Украина лишится территории в пользу России. Уже потеряла. Возможно, Украина сможет отбить какую-то их часть. Но я не верю, что Украина сможет полностью изгнать русские войска на Донбассе. Поэтому это будет потеря для Украины.

Россия хочет захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей. Они даже хотят захватить больше территории в Харьков и реку Днепр. Но они этого не получат, потому что Украина кажется способна это предотвратить. Россия претендует на победу и заявит о ней в какой-то момент, когда она больше не сможет захватить новых территорий.

Но очевидно, что это было поражение для русской армии. И в долгосрочной перспективе русской армии понадобится много лет, чтобы восстановиться, отстроить свои войска и, что более важно, исправить проявившиеся во время этой войны проблемы. Украинская армия боролась как современная западная армия. А русская армия сражалась, как армия 19 века Второй мировой войны. Все, что они делали, было очень плохо, и им нужно сделать много работы, чтобы улучшить свою армию.

- Может ли Путин официально объявить войну Украине, чтобы провести всеобщую мобилизацию в России, если будет видеть, что не достигает своих целей даже на Донбассе?

– Я не верю, что Путин может значительно увеличить захват украинской земли своими военными. Да, он может усилить насилие. Он может бомбить больше городов, он может выпустить больше ракет. Но его армия действительно изжила себя и не может захватить еще больше украинской земли, чем она уже захватила. Возможно, им удастся достичь определенного успеха на Донбассе и взять чуть больше земли. Но не так много, как сначала хотел или планировал Путин.

И причина, почему он не может этого сделать, не в том, что он этого не хочет. Это потому, что его армия не может это сделать. Российские военные лидеры могут и хотеть больше, чем должны. Но дело в том, что русская военная машина не в состоянии дать им это.

- Тогда может ли Путин использовать ядерное оружие?

– Президент Путин угрожал использованием ядерного оружия еще даже до февраля, когда началась активная война. На самом деле Путину не обязательно использовать ядерное или химическое оружие, чтобы получить то, чего он хочет сейчас на востоке Украины. Его армия может дать ему большинство из того, чего он хочет достичь. Он не получил Киев, он не получил многие другие вещи, которые он надеялся получить в этой войне. Но ему не нужно использовать ядерное оружие, чтобы закончить эту активную фазу войны против Украины.

Путину нужно его ядерное оружие, когда он угрожает НАТО или Западу. Украина очутилась в центре этой угрозы. Но поражение российских сил на земле и российских конвенционных средств ведения войны означает, что Путин будет все больше и больше полагаться на свое ядерное оружие, чтобы угрожать Западу, чтобы заставить Запад и другие соседние страны делать все, чего хочет Россия. Поэтому после окончания этой активной войны, после того, как Украина сдержит наступление России, угроза ядерного насилия вероятно возрастет. Украина обычно будет зажата посреди этих угроз. Однако эти угрозы реально направлены против НАТО и Запада.

– А вы думаете Путин реально отверг идею захвата Киева?

– Это возможно в будущем, через несколько лет. Если Путин до сих пор будет у власти в России и перестроит свою армию, тогда он может снова надеяться на увеличение захвата земель в Украине и, возможно, в некоторых других странах. Но до сих пор еще далеко. Как бы он ни жалел, что не смог взять Киев, он потерпел неудачу. Его военные потерпели неудачу.

Они не способны взять Киев. Они способны бомбить Киев, уничтожать здания и превратить многие города в Мариуполь. Это реальная угроза. И это нельзя игнорировать. Но взять Киев, думаю, сейчас для него невозможно.

- Когда мы говорим о наступлении российской армии на Черниговскую, Киевскую, Сумскую и Житомирскую области, они там начали окапываться. То есть, в Кремле готовились к реальной длительной войне и осадкам в этих направлениях. Однако потом они вдруг вышли оттуда и оставили доказательства всех зверств и геноцида против украинского народа.

- Позвольте мне сначала остановиться на вопросе, почему они оставили свои позиции там, потому что они, безусловно, имели много войск на Севере. И они могли получить больше успеха, если бы посили эти войска. Но причина того, что они покинули Киев, покинули Север и вывели эти силы, а затем перебросили их в восточную часть страны в том, что они не имели успеха на Севере. Украина фактически заблокировала достижение их целей на Севере.

Поэтому, очевидно, российские военные решили, что не усилят еще больше свой провал. Вместо этого они решили подкреплять "успех". Поэтому их командование на Севере сменилось, его сняли с этого направления. И эти силы оттуда были выведены, а усилия (по захвату регионов – ред.) были оставлены из-за их неудачи. И им нужны были войска в битве в восточной части Украины, где они имели определенный успех, чем на Севере, но этот успех был недостаточным.

Потому они усилили операцию на Востоке, а потом Путин вышел на телевидение и сказал, что это всегда было его главной целью, поэтому сейчас и направляет свои основные военные усилия туда. Так может быть, хотя я не знаю, что у Путина в уме. Но это не было связано с тем, передумал он или нет, и с тем, что он не имел успеха на Севере, а нуждался в успехе на Востоке. Поэтому он ушел оттуда.

Ваш второй вопрос о том, что они оставили все доказательства своих зверств, геноцида и военных преступлений в Буче, Чернигове и других местах. Это свидетельствует о дисфункции дисциплины и плохого руководства в русской армии. Это не только действия нескольких военнослужащих-преступников. Это то, что не осуждается и допускается русским военным управлением. Это свидетельствует об отсутствии профессионализма у русских военных. И я думаю, честно говоря, это удивляет всех нас и, безусловно, разбивает сердце людей этих регионов.

– Когда мы говорим о других странах, которые могут стать следующими жертвами Путина. Мы можем взять Швецию и Финляндию, которые уже заявили, что присоединятся к НАТО. Может ли Путин применить силу и против них?

- Прежде всего, боевые действия, которые Украина ведет в Украине, это не только большая попытка спасти Украину. Это передовая борьба за всю Западную Европу, США и НАТО против России. Путин верит, что он в войне с Западом, НАТО. А Украина – это первая боевая линия этой борьбы. И украинцы проделали невероятно драматическую работу по защите не только самих себя, но и остальной Европы.

Сейчас у нас есть другие страны, такие как Швеция и Финляндия, которые видят, что Украине пришлось сделать перед лицом российской угрозы, и они хотят быть готовыми к любому виду российского вторжения или угрозы. И они видят, что, несмотря на то, что их армия очень современна, она очень маленькая. Украина имеет армию примерно 250 тыс. человек, которая является не такой большой, как российская, однако это не маленькая армия. У Швеции и Финляндии есть армии с действующими силами около 30 тыс. человек. Это маленькие армии. Они нуждаются в помощи НАТО, чтобы защитить свои страны.

И мы видим, что в результате их размышлений и обсуждения вступления в НАТО в их парламентах Путин угрожает им ядерным оружием. И причина, почему он это делает, в том, что это единственное, чем он может угрожать. Его конвенционные силы потерпели стратегическое поражение в Украине. Да, их силы могут захватить украинскую территорию и получить какие-то успехи, но они показали неспособность атаковать, приобретая любой большой успех.

- То же насчет Польши и стран Балтии? То есть теперь Путин может угрожать им разве что ядерным оружием?

– Это возможно длительный провал русской войны. Несмотря на то, что они могут захватить часть украинской земли, их способность угрожать Польше, странам Балтии или НАТО сухопутными войсками почти исчезла. Потому что сейчас мы видим, что это не настоящая угроза. Они не смогли захватить всю Украину с армией, которая в два или три раза превосходит украинскую. Это не значит, что Путин не будет угрожать ядерным оружием. Он может продолжать это делать. Но его сухопутные силы больше не представляют угрозы.