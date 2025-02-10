Как остановить продвижение России на фронте: военный назвал решение

Главный сержант 126 ОБр ТрО 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Игорь Руляк рассказал, как Украине стабилизировать линию фронта и остановить продвижение россиян, чтобы говорить о начале переговоров.

В эксклюзивном интервью журналистке TSN.ua Алине Туришин он выразил мнение, что украинской армии нужно больше людей. Впрочем, этого будет недостаточно.

“Если больше людей, нам нужно больше обмундирования, чтобы этих людей одеть. Нам нужно больше инструкторов, чтобы этих людей научить воевать. Больше техники, чтобы поддержать огнем людей, которые там будут. Все это ведется снова каким-то математическим расчетом", – говорит военный.

Алина Туришин и Игорь Руляк/Скриншот по видео TSN.ua

По его словам, чтобы стабилизировать фронт одних знаний и желания недостаточно.

“Мы можем преувеличивать до бесконечности. Возьмем 100 самых смелых людей на Земле и пустим по ним 100 крылатых авиационных бомб весом по тонне. Если бы мы сражались 100 на 100, мы могли бы о чем-то говорить. Поэтому одной смелости точно не хватит. Нужны грамотные управленцы, грамотные логисты, нам нужно больше техники, больше людей, которые будут учить людей пользоваться этой техникой, нам нужно людей, которые будут учить людей воевать", – рассказал Игорь Руляк.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Легендарная 126-я бригада форсировала Днепр! ВПЕРВЫЕ! НЕВЕРОЯТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ, ОТ КОТОРЫХ ПЕРЕХВАТЫВАЕТ ДУХ!

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