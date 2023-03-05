Как освободить Крым: генерал из США указал на твердость власти и задачи для ВСУ

Для деоккупации Крыма Украине необходимо сделать остров невозможным для пребывания там российских войск настолько, чтобы они сами покинули его.

Об этом в интервью журналисту "1+1" Андрею Цаплиенко рассказал бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

В то же время он указал на важные политические моменты в контексте освобождения украинского полуострова.

"Во-первых, Запад должен согласиться, что Крым – это решающий момент в войне, и что он должен быть освобожден. Это не предмет переговоров. Это значит, что Франция, Германия, Британия, Штаты, другие страны должны не давить на Киев мол "оставьте его россиянам ради мира". Это катастрофа! Потому что, поверьте мне, Украина не сможет восстановиться, если мир будет знать, что Россия проведет новую атаку через два-три года. Потому что инвесторы будут знать, что потеряют здесь, потому что Россия снова начнет атаковать", – объяснил Ходжес.

"Поэтому правительство в Киеве должно быть твердым, чтобы убедить союзников, что Крым – это решающий момент", – подчеркнул он.

Что касается задачи для украинской армии для освобождения полуострова, то американский генерал заметил – если бы Украина имела дальнобойные ракеты ATACMS, то могла бы уже сейчас регулярно наносить удары по врагу в Севастополе.

"Но мы говорим не об ATACMS. Мы говорим о том, как сделать Крым невозможным для пребывания российских войск настолько, чтобы они ушли оттуда. Здесь следует думать в контексте фаз операции, чтобы уже в ближайшие два-три месяца россияне не смогли восстановить Керченский мост. И делайте то, что вы делаете, — мосты в Мелитополе и другие мосты по дороге, чтобы россияне не могли двигаться. Начинайте изолировать Крым", — посоветовал экс-командующий войсками США.

Почему освобождение Крыма положит конец войне

Он также ответил на вопрос, почему считает, что освобождение Крыма положит конец войне, ведь у РФ есть ракеты, способные нанести удары по Украине с расстояния в несколько тысяч километров.

"Да, они у них есть и они у них будут. Взятие Крыма не заставит их исчезнуть. Но две важные вещи произойдут. Во-первых, потеря Крыма приведет к коренным изменениям на российской стороне. Я имею в виду, даже сейчас есть большой конфликт между Пригожиным, Шойгу, Кадыровым. Эти ребята ненавидят друг друга. Следовательно, представьте, каким будет результат потери Крыма, к чему он приведет на их стороне", — заметил Ходжес.

Во-вторых, добавил он, запасы высокоточного оружия у РФ сейчас очень ограничены.

"Они сейчас буквально вынуждены разбирать стиральные машины и делать из них ракеты. На этом фоне потеря Крыма усложнит поддержку России со стороны Китая и Ирана. После потери Крыма у них будет меньше энтузиазма по отношению к Донецку и Луганску, например. Это будет стратегическим результатом", – убежден генерал-лейтенант.

Напомним, по мнению военного эксперта Романа Свитана, для освобождения Крыма военным путем требуются дальнобойные ракеты для уничтожения Керченского моста, качественная авиация НАТО. Тогда истощение врага на полуострове будет только вопросом времени.

Еще один военный эксперт Олег Жданов пояснил, что высказывания, начавшиеся на Западе по поводу цены, которую якобы заплатит Украина за возвращение Крыма, являются делом рук РФ. Она вытаскивает на информационную поверхность коррумпированных европейских чиновников, СМИ, на которых есть компромат. России же нужна пауза на фронте, ведь в противном случае ее армия "начнет "схлопываться".

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский четко назвал освобождение Крыма "логической точкой" на претензиях Кремля.

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