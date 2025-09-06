Как отдохнуть в Одессе вдвоем до 5 тысяч гривен: на море начался бархатный сезон

Сколько стоит отдохнуть в Одессе. / © ТСН

Бархатный сезон в Одессе — это период с сентября по середину октября, когда погода остается теплой и солнечной, но без изнурительной летней жары — идеальное время для пляжного отдыха.

ТСН.ua рассказывает, сколько стоит отдохнуть в Одессе осенью 2025 года и что, кроме купания, делать на курорте в бархатный сезон.

Что делать в бархатный сезон в Одессе

Бархатный сезон — идеальное время, чтобы открыть для себя Одессу по-новому. Город уже не такой жаркий и переполненный туристами, а море остается теплым, так что возможностей для отдыха становится даже больше.

Насладиться пляжным отдыхом

В сентябре вода в Черном море еще держится на уровне +20… +23 ° C, поэтому купание — сплошное удовольствие. В то же время популярные пляжи менее людны, чем летом, поэтому легко найти свободное место для шезлонга или полотенца.

Днем 5 сентября температура воды в море составляет +23,1°C. Отмечается, что это самая комфортная температура для купания в любом водоеме. В то же время, диапазон температур воды в Одессе в сентябре составляет от +27 до +27°C.

Согласно прогнозу, в ближайшие десять дней сентября температура воды в море не опустится ниже +21,6°C. В то же время воздух в Одессе прогреется до +27°C.

Помните, что во время военного положения приоритетом остается безопасность. В Одессе действуют ограничения на посещение пляжей, но часть из них открыта для отдыха и купания.

Одесская ОВА и городские власти позволяют пользоваться только пляжами, которые прошли проверку и признаны безопасными. Поскольку ситуация может изменяться, перед поездкой следует обязательно пересмотреть свежие сообщения на официальных ресурсах Одесской областной администрации, горсовета и ГСЧС в регионе.

Прогуляться по историческому центру

Помимо отдыха на пляже, в бархатный сезон в Одессе можно неторопливо исследовать Потемкинскую лестницу, Приморский бульвар, Дерибасовскую и дворы-колодцы в центре. Приятная температура позволяет гулять весь день без жары и толп.

Впрочем помните, что Одесса часто оказывается под атаками российских дронов и ракет. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и спускайтесь в укрытия при опасности.

Отведать местную кухню

Сентябрь и октябрь — сезон спелых фруктов, винограда и молодого вина. Если вы приезжаете в Одессу в бархатный сезон, стоит посетить рынок «Привоз» за свежими морепродуктами, а вечером — в рестораны с одесской кухней: форшмак, бычков, мидии, черноморскую камбалу.

Посетить фестивали и театр

Осенью в Одессе проходят гастрономические, винные и музыкальные фестивали, театральные премьеры и арт-выставки. Это прекрасная возможность совместить отдых с культурной программой.

Например, сейчас в Одессе проходит международный фестиваль «Бархатный сезон в Одесской опере», который продлится до 14 сентября. Также Одесский академический театр предлагает представления — посмотреть репертуар и приобрести билеты можно у них на сайте.

Сделать фото без толп туристов

Осеннее солнце мягкое и теплое — идеальное для атмосферных фото из Одессы наизусть или для Instagram. Хорошие виды можно найти во время прогулки возле Воронцовской колоннады, в парке Шевченко, на Трассе здоровья и т.д.

Устроить романтический вечер у моря

Меньше людей — больше простора для уютных пикников на пляже, прогулок вдоль побережья и встреч рассветов и закатов. Бархатный сезон идеальное время, чтобы устроить романтический вечер у моря.

Например, провести время со второй половинкой можно в одном из ресторанов с красивым видом, или же устроить романтический пикник прямо на побережье.

Сколько стоит остановиться в Одессе

Спрос на отдых в Одессе осенью меньше, чем летом, поэтому цены немного падают. В целом город предлагает туристам широкий выбор жилья — от эконом-вариантов до роскошных апартаментов.

Если вы хотите сэкономить, самый дешевый вариант, доступный для бронирования на Booking, стоит 486 грн за ночь для двоих взрослых. Эта кровать в общем номере хостела.

Более комфортный, но бюджетный вариант — двухместный номер с двумя односпальными кроватями. Он стоит 500 грн за ночь для двоих.

Аренда небольшой квартиры рядом с пляжем и собственной кухней обойдется в 750 грн в сутки. Вариантов апартаментов в Сети много — на любой вкус и кошелек. Также можно искать аренду жилья посуточно в частном секторе — там цены начинаются от 600 грн в сутки.

Номер для двоих в трехзвездочном отеле в бархатный сезон в Одессе будет стоить от 1400 грн в сутки. Остановиться в пятизвездочном отеле на побережье — от 3 800 грн.

Так что цены на жилье очень разные — все зависит от ваших предпочтений и бюджета. Уикенд для двоих в бархатный сезон в Одессе будет стоить от 1 000 грн. Остановиться в трехзвездочном отеле рядом с пляжем — от 2 800 грн.

Как доехать до Одессы: поезд, авто или автобус

Добраться до Одессы можно несколькими способами — железной дорогой, собственным автомобилем или автобусом.

Поезд

Железнодорожный транспорт — самый дешевый вариант. Стоимость билетов зависит от расстояния и класса вагона.

Например, самый дешевый билет из Киева в Одессу стоит 225 гривен — это место в плацкарте. Доехать в «Интерсити» стоит 461 гривну. Так что билеты в Одессу и обратно для двоих будут стоить от 900 гривен.

Такого высокого спроса на билеты, как летом, у «Укрзализниці» уже нет, однако все равно их следует бронировать раньше времени.

В случае, если билеты на нужную вам дату отсутствуют, можно воспользоваться опцией автоматической покупки в приложении «Укрзалізниці» — система забронирует места, как только они появятся, или вернет деньги на карту.

Автомобиль

Для тех, кто любит путешествовать в своем темпе, поездка на автомобиле — самый удобный вариант. Расстояние от Киева до Одессы — примерно 500 км в одну сторону.

При среднем расходе горючего 9 л/100 км на маршрут туда и обратно (1000 км) понадобится около 90 л бензина А-95. При цене 59–62 грн/л расходы на топливо составят 5400–5600 грн.

Автобус

Автобус — еще один способ доехать до Одессы. Перевозчики предлагают ежедневные рейсы из Киева и многих других городов Украины. Цена билета в одну сторону — 600–850 грн, поэтому путешествие туда и обратно для двоих обойдется не менее 2 400 грн.

Сколько стоит отдых в Одессе осенью 2025 года

Отдохнуть на выходных вдвоем в Одессе в бархатный сезон будет стоить от 2 500 грн — это минимальная стоимость проезда и проживания на курорте.

В сумму нужно добавить расходы на питание. Здесь все индивидуально — хорошо сэкономить можно, если вы будете готовить самостоятельно на собственной кухне. Если вы планируете проживать в хостеле или гостинице, придется питаться в кафе и ресторанах. Для двоих на два дня это обойдется еще в несколько тысяч гривен.

Относительно развлечений и досуга, прогулки по историческому центру, Приморскому бульвару, и по Дерибасовской и т.д. — бесплатные. Однако за другие развлечения придется заплатить. Если планируете посетить экскурсии, театр или музей во время уикэнда в Одессе, заложите на это еще 1200 — 2500 грн в зависимости от ваших планов.