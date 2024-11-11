Как открыть собственный бизнес через 20 минут: у "Дії" появилась важная функция

Теперь за одно заявление на портале "Дія"можно получить пакет документов, необходимых для старта собственного дела. И всего за 20 минут. Раньше эта же процедура занимала полтора месяца.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Карины Вакаревой.

Предпринимательница рассказала о "Дії"

Маричка Солонец после аллергии решила стать мыловаром. В налоговой открыла ФЛП. Остальные делала онлайн – через "Дію". Там и узнала возможность выиграть грант на собственное дело. За первые деньги, а это 150 тысяч гривен, закупила кухонную технику.

"Потому что своими силами, будем откровенны, это очень дорого. Там все машинки для производства. Да и сырье, оно очень дорого", — говорит предпринимательница.

А дальше – отправилась за знаниями.

"Дія. Бізнес — было первое, куда я поехала научиться финансовым таблицам. Это все вести, потому что я уже почувствовала, что мне нужно было все это структурировать", — говорит Маричка Солонец.

Маричка Солонец.

Там нашла единомышленников. Среди них – Валентина. Она тоже в свое время получила грант от государства. Развила производственные мощности. И сегодня на форуме для предпринимателей представит свою продукцию.

Что говорят в Министерстве цифровой трансформации

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров анонсирует новые услуги на портале "Дія". Плюс 5 новых опций к уже существующим 10 появилось в сервисе "е-предприниматель". Следовательно, в одном заявлении владельцы бизнеса смогут оформить единый счет для налоговых платежей; счет в банке; уведомление о принятии работников на работу; и регистрацию кассовых аппаратов

Комплексный сервис "е-Предприниматель" запустили на портале "Дія" полгода назад. Им уже воспользовались почти две тысячи украинцев. Чтобы почувствовать разницу – раньше, например, чтобы открыть кафе, нужно было зарегистрироваться предпринимателем. На это в среднем тратили день. Оформить пожарную декларацию – еще 5. Сюда же – открытие банковского счета – сутки. Разместить вакансию – еще плюс день. Внести данные в налоговую и зарегистрировать кассовый аппарат – в сумме еще 6 дней. То есть, в среднем – 14 суток. Сейчас же на все – нужно от 3 минут.

Есть-предприниматель

"Если среди вас есть предприниматели, которых что-то бесит или вы уже получили услуги на "е-предприниматель", вы можете использовать кьюар-код, чтобы дать нам обратную связь. И на его основе мы будем улучшать наши сервисы", — говорит Михаил Фёдоров.

Какие планы на будущее

Среди планов на будущее – "Дія. Подпись".

"Дія.Подпись" для юридических лиц. Все уже привыкли к использованию электронной подписи в мобильном приложении "Дія". Это очень удобно – подписать документы, верифицировать себя. И мы планируем расширить этот сервис для бизнеса для того, чтобы бизнес тоже мог получать услуги в мобильном приложении так же легко и быстро", – говорит заместитель директора по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Коваль.

Начало полномасштабной войны нанесло удар по украинским предпринимателям. По оценкам экспертов, потери малого и среднего бизнеса уже составили более 80 миллиардов долларов США. Но если в 2022-м компании работали в "режиме выживания", то сейчас приспособились к новым условиям и составляют полноценные многолетние планы развития.

Сейчас в Украине работают более двух миллионов ФЛП. Причем большинство из них зарегистрировалось уже во время полномасштабной войны.

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