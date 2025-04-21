Как Папа Римский Франциск относился к Украине: доктор богословия объяснил

Папа Римский / © Associated Press

Реклама

Папа Римский Франциск делал иногда неоднозначные заявления об Украине, однако всегда молился о мире в нашей стране и призывал к этому верных.

Об этом в эфире ТСН рассказал Юстин Бойко, студит, доктор богословия и патристических наук.

«Относительно Украины, мы знаем, что он высказывал различные позиции, которые становились предметом насмешек или были непонятными. И остаются таковыми и сегодня. Возможно, время многое прояснит. Но бы хотел обратить внимание на то, что он постоянно, с начала войны напоминал верным о многострадальной Украине и призывал к молитве», — сказал он.

Реклама

Напомним, Папа Римский Франциск скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля. В последнее время он болел.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: