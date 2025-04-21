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- Эксклюзив ТСН
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Как Папа Римский Франциск относился к Украине: доктор богословия объяснил
Папа Римский всегда призвал верующих молиться за Украину.
Папа Римский Франциск делал иногда неоднозначные заявления об Украине, однако всегда молился о мире в нашей стране и призывал к этому верных.
Об этом в эфире ТСН рассказал Юстин Бойко, студит, доктор богословия и патристических наук.
«Относительно Украины, мы знаем, что он высказывал различные позиции, которые становились предметом насмешек или были непонятными. И остаются таковыми и сегодня. Возможно, время многое прояснит. Но бы хотел обратить внимание на то, что он постоянно, с начала войны напоминал верным о многострадальной Украине и призывал к молитве», — сказал он.
Напомним, Папа Римский Франциск скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля. В последнее время он болел.
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