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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Как Папа Римский Франциск относился к Украине: доктор богословия объяснил

Папа Римский всегда призвал верующих молиться за Украину.

Автор публикации
Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Папа Римский

Папа Римский / © Associated Press

Папа Римский Франциск делал иногда неоднозначные заявления об Украине, однако всегда молился о мире в нашей стране и призывал к этому верных.

Об этом в эфире ТСН рассказал Юстин Бойко, студит, доктор богословия и патристических наук.

«Относительно Украины, мы знаем, что он высказывал различные позиции, которые становились предметом насмешек или были непонятными. И остаются таковыми и сегодня. Возможно, время многое прояснит. Но бы хотел обратить внимание на то, что он постоянно, с начала войны напоминал верным о многострадальной Украине и призывал к молитве», — сказал он.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля. В последнее время он болел.

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