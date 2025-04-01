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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
73
Время на прочтение
1 мин

Как патрульные отвечают за превышение служебных полномочий: Белошицкий объяснил

Кто следит за поведением патрульных полицейских.

Автор публикации
Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Алексей Белошицкий

Алексей Белошицкий / © Столичні ініціативи

В Патрульной полиции Украины действуют подразделения мониторинга, которые следят за превышение патрульных служебных полномочий.

Об этом Виктории Гнатюк в эксклюзивном интервью TSN.ua рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Это подразделения внутреннего контроля, которые разбирают каждую ситуацию и определяют правомерность или неправомерность действий полицейского. После этого принимаются решения внутри дисциплинарного производства.

«Или, если усматриваются какие-то нарушения, которые подпадают под нормы уголовного права, то важно уже говорить о том, что есть у нас департамент внутренней безопасности, если в системе Национальной полиции, и также есть ДБР, которые занимаются этим вопросом. Но каждой ситуации дается оценка и определяется порядок, правильность действий полицейских», — рассказал Алексей Белошицкий.

Он говорит, что такие ситуации не умалчиваются.

«Им уделяется внимание и над ними работают специально созданные органы и подразделения, призванные этим заниматься. Поэтому это качественно отличает тот уровень контроля и уровень надзора за законностью внутри структуры на данный момент от того, что было там в прежние времена», — говорит Алексей Белошицкий.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПОЛИЦИЯ НЕ ВОЮЕТ?! БЕЛОШИЦКИЙ — о работе с ТЦК, патрульных в окопах и недоверии общества

Дата публикации
Количество просмотров
73
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