Как переворот в России повлияет на войну в Украине: в ГУР ответили

В ГУР считают, что это не последний конфликт в России.

Украинская разведка тщательно отслеживает информацию о том, не отнимает ли Россия часть своих войск для участия в подавлении мятежа на территории РФ.

Об этом в комментарии для ТСН сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

"Эта информация тщательно отслеживается, но пока мы ее не комментируем. Украина и партнеры наблюдают за развитием событий в контексте внутреннего конфликта в государстве-агрессоре. Вся необходимая информация собирается, делаются выводы", - рассказал нам Юсов.

На вопрос о том, как скажется на ходе войны то, если главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин будет физически уничтожен в России или если российские власти с ним о чем-то договорятся, Андрей Юсов ответил нам так:

"Любая конфликтная ситуация имеет несколько возможных сценариев развития. Современный внутренний российский конфликт - не исключение. Но то, что мы можем сегодня констатировать, это - реальный, а не постановочный конфликт. Он является очередным, но наиболее масштабным последствием для внутренней российской политической ситуации. Следствием полномасштабного преступного вторжения и военных действий путинской России против Украины. Очевидно, это не последний конфликт для образования, которое по состоянию на сегодня называется Российской Федерацией".

Комментируя то, что многие украинцы восприняли российский конфликт как очень хорошую новость, Юсов добавил:

"Мы должны понимать, что главные действия, которые побуждают к трансформационным процессам современную Россию - это действия украинских сил безопасности и обороны. Радоваться мы с вами должны прежде всего успехам наших сил. Именно благодаря успешным действиям украинской армии, спецслужб, военно-политического руководства часть российского эстеблишмента, общества, возможно, прозревают. То, что будет за "перебриком" – это безусловно, очень интересно, но это дело тех, кто там живет. Иногда бывают такие вещи, когда радоваться нужно тихо.

Напомним, против 24 июня наемники ЧВК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России и вошли в Ростов. "Вагнеровцы" взяли под контроль административные и военные объекты. Вожак наемников пригрозил походом на столицу Москву.

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