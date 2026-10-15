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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Как пережить утрату ребенка и что категорически запрещено говорить родителям в горе

К Всемирному дню осведомленности о перинатальных потерях: история сестры Юстины, которая помогает семьям пережить утрату ребенка во Львове.

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Фото автора: Мария Кужик Мария Кужик
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Как в Украине помогают пережить утрату ребенка

Как в Украине помогают пережить утрату ребенка / © Pixabay

Сегодня — Всемирный день осведомленности о перинатальных потерях. На фоне войны, когда каждый день гибнут люди, о потерях во время беременности говорят мало. А тем временем женщины, потерявшие еще нерожденных детей, часто не знают, где искать поддержку. Во Львове в больнице с ними работает сестра Юстина — монахиня и клинический психолог.

Как семье пережить перинатальную утрату — её советы и истории пациенток в материале ТСН.

Женщина рассказала о потере ребенка

«Я мама двух дочерей — Марианки и Каролинки. Марианка живет со мной, а Каролины, к сожалению, нет. Но это не меняет того факта, что она всегда останется моей дочкой», — рассказывает Мария Кристина.

Мария потеряла дочь во время родов на 39-й неделе. У девочки остановилось сердце. Это было год назад, и это был самый тяжелый период в её жизни, признается женщина.

«Большой поддержкой для меня осталось то, что у меня есть воспоминания о Каролинке. У меня есть отпечатки её ручки и ножки, фотографии. И эта коробка, для которой у меня дома есть специальная полочка, я очень часто её открываю», — делится Мария Кристина.

Первый перинатальный хоспис в Украине

Сохранить такие воспоминания о дочери Марии посоветовала сестра Юстина (Ольга Голубец) — монахиня и клинический психолог отделения реабилитации раннего детства. Она оказывает поддержку семьям, которые сталкиваются с тяжелыми диагнозами во время беременности, осложнениями после рождения ребенка или его потерей.

Психолог отмечает: в таких обстоятельствах даже слова, сказанные с благими намерениями, могут причинить ещё большую боль.

Сестра Юстина, клинический психолог: «Фразы , которые мы слышим очень часто: «Не переживай, у тебя есть ещё другие дети, ты родишь других» — это травмирует. Мы принижаем ценность ребенка. А что мы можем сказать вместо этого? Нам нужно просто быть рядом. Иногда просто обнять. Мы можем сказать: «Мне очень жаль. Мы рядом, что бы ты хотела, чтобы мы для тебя сделали?»».

Сестра Юстина помогает семьям уже более десяти лет. В Украине она стала первой, кто начал такую практику.

Сестра Юстина, клинический психолог: «Когда я училась за границей по специальности «биоэтика», я услышала о таком явлении, как перинатальный хоспис. Это оказание помощи и поддержки в случае патологической беременности. Помню, я думала про себя: как это хорошо, что в Италии есть такие вещи, и как бы хотелось, чтобы это было в Украине».

Работа медиков и влияние войны на беременность

В перинатальном отделении отчаянно борются за каждую маленькую жизнь.

Заведующая отделением интенсивной и постинтенсивной терапии новорожденных Зоряна Салабай: «Один ребенок родился на сроке 33 недели, все остальные — менее чем на 28 недель».

Пока врачи выхаживают малышей, родители находятся в постоянной тревоге. Медики признаются: раньше именно им в таких случаях приходилось выполнять роль психологов.

Врач-неонатолог Ирина Носова: «Эта ноша ложилась на плечи медицинского персонала, который, возможно, не всегда находил те слова, которые может найти сестра Юстина. Она помогает чисто психологически: понять и получить поддержку, поговорить с ней, рассказать о своей боли».

Кроме того, как отмечают врачи, в условиях войны женщины гораздо тяжелее переносят потерю нерожденного или только что родившегося ребенка, ведь их психологические ресурсы практически на исходе.

Заведующая отделением Зоряна Салабай: «Война оказывает влияние. Люди находятся в постоянном стрессе. Психологически это чрезвычайно тяжело. Они теряют жилье, многие становятся вынужденными переселенцами, им очень сложно. Без сомнения, все это будет влиять на течение беременности. При этом обостряются различные проблемы и патологии».

Поэтому родители всё чаще обращаются именно за долгосрочной поддержкой к сестре Юстине. Сама же она советует семьям, пережившим утрату младенца, не пренебрегать психологической помощью. Сейчас в Украине уже действуют общественные организации, оказывающие такую поддержку.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Утренний ПРИЛЕТ в столицу! Есть ПОСТРАДАВШИЕ! Ввоз импортных лекарств в Украину! | ТСН День, 15 октября

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