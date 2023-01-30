"Как плесень пытаются занимать здания": бойцы рассказали об усилении штурма врага на Бахмут

В Бахмут российские оккупанты подтянули резервы. Кроме отрядов "Вагнера" на штурм города оккупанты бросили подразделения двух парашютно-десантных полков и мотострелковой бригады. Как следствие, количество именно пехотных столкновений вокруг города резко увеличилось, говорится в ТСН.

В то же время, большой выгоды от этого враги пока не получают. Россияне массово погибают, под точными ударами украинской артиллерии, а на ближних дистанциях – украинских пехотинцев. “Кажется, что обострилась. Больше стрелкового, теперь атаки и ночью, и днем. И даже сейчас видите снег, а БПЛА не летает, тяжело корректировать, но там стрелковый бой все равно идет”, — рассказывают бойцы.

На восточном берегу Бахмутки за месяц бешеных штурмов россиянам удалось утилизировав не одну сотню своих бойцов, протиснуться в нескольких сотнях метров от автодороги Славянск-Дебальцево и войти на несколько крайних городских улиц, частной застройки.

Военные откровенно признаются, что сейчас на их позициях оружие номер один даже не пулемет, а лопаты и кирки. "Здесь будет у нас блиндаж и два сектора для стрельбы", — показывают бойцы.

Ребята уверяют, что воевать, даже против взбешенного врага, значительно легче, чем углубляться в промерзшую землю Донбасса. “Мне кажется, что копать сложнее, чем воевать! Самое главное – выкопать траншею. Элементарно, потому что самый нормальный солдат – это окопанный солдат, а бегающий, стреляющий – это одноразовый солдат”, – смеется боец добровольческого подразделения “Хартия” 127 бригады ТРО “Мороз”.

В "Хартии", благодати 127-й Харьковской бригады терробороны, командиры требуют, чтобы такую истину, как "Отче наш" помнил каждый новобранец. В окрестностях Бахмута, утверждает "Коуч", теперь это еще и — тактическая необходимость. “Ожидаем, что эту посадку через два-три дня уже будут равнять с землей. Поэтому у нас есть это время, чтобы подготовиться. Копаем, работаем, потому что времени очень мало”, — говорит он.

Но враг не дает забыть бойцам об автоматах. Комбинировать приходится молниеносно. Количество и интенсивность стрелковых столкновений вокруг Бахмута резко возросло, потому что россияне подтянули резервы. Кроме "вагнеровцев", город штурмуют еще и бойцы двух российских воздушно-десантных полков и мотострелковой бригады. Но все они мрут от украинского оружия, уверяют воины Хартии, очень исправно. “Ну, это как плесень. Они разрастаются и пытаются занимать все строения вокруг”, — говорят бойцы.

Совместными усилиями врага удастся истощить, убеждены в шансах на окраинах города-крепости. Далее, говорят наши защитники, будет и украинское наступление.

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