Как под обстрелами в Донецкой области спасают животных, которых бросили люди, бежавшие от войны

В Мирнограде Донецкой области вплоть до зоны боевых действий до сих пор работает приют для собак и кошек.

Большинство четвероногих во время эвакуации покинули владельцы. Волонтеры приюта остаются под обстрелами вместе с подопечными. И очень радуются, когда хоть некоторых из хвостатых удается вывезти на более безопасную территорию.

Об эвакуации хвостатых переселенцев в Киевскую область говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Все мосты на подъезде к Мирнограду уничтожены. Ехать приходится по разбитым грунтовым дорогам.

"Дорога до Покровска она быстрая, но в Покровске уже перебиты мосты и нужно все объезжать", - говорит волонтер Алексей Заверен.

Алексей Заверин

Однако дороги еще полбеды. Главная проблема – бои, идущие в нескольких километрах от Мирнограда. Каждые несколько минут раздаются взрывы. Несмотря на риск, волонтеры все же двинулись в эвакуационную миссию за четвероногими. В двух бусах сняли сиденья, чтобы разместить там клетки с собаками. Некоторым хвостатым дают снотворное, чтобы легче выдержали дорогу.

Грузить клетки с животными нужно очень быстро. Взрывы раздаются все чаще и ближе.

Из Мирнограда вывозят животных

"У приюта уже были прилеты животные очень нервничали, это была сложная операция", — говорит волонтер Алексей Заверин.

За поездку вывезти из Мирнограда смогли 80 собак. Их согласились принять и одно из приютов в Киевской области. По дороге сделали остановку в Днепре, чтобы напоить и подкормить четвероногих.

Эвакуация собак

Волонтеры призывают брать животных под свою опеку. В Мирнограде до сих пор остаются еще более сотни собак.

Их оставили хозяева, когда убегали от обстрелов! Приют для животных на линии фронта в Мирнограде

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