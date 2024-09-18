Как под обстрелами в Донецкой области спасают животных, которых бросили люди, бежавшие от войны

Волонтеры призывают брать животных под свою опеку.
В Мирнограде Донецкой области вплоть до зоны боевых действий до сих пор работает приют для собак и кошек.
Большинство четвероногих во время эвакуации покинули владельцы. Волонтеры приюта остаются под обстрелами вместе с подопечными. И очень радуются, когда хоть некоторых из хвостатых удается вывезти на более безопасную территорию.
Об эвакуации хвостатых переселенцев в Киевскую область говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.
Все мосты на подъезде к Мирнограду уничтожены. Ехать приходится по разбитым грунтовым дорогам.
"Дорога до Покровска она быстрая, но в Покровске уже перебиты мосты и нужно все объезжать", - говорит волонтер Алексей Заверен.
Однако дороги еще полбеды. Главная проблема – бои, идущие в нескольких километрах от Мирнограда. Каждые несколько минут раздаются взрывы. Несмотря на риск, волонтеры все же двинулись в эвакуационную миссию за четвероногими. В двух бусах сняли сиденья, чтобы разместить там клетки с собаками. Некоторым хвостатым дают снотворное, чтобы легче выдержали дорогу.
Грузить клетки с животными нужно очень быстро. Взрывы раздаются все чаще и ближе.
"У приюта уже были прилеты животные очень нервничали, это была сложная операция", — говорит волонтер Алексей Заверин.
За поездку вывезти из Мирнограда смогли 80 собак. Их согласились принять и одно из приютов в Киевской области. По дороге сделали остановку в Днепре, чтобы напоить и подкормить четвероногих.
Волонтеры призывают брать животных под свою опеку. В Мирнограде до сих пор остаются еще более сотни собак.
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